Людство за крок від спілкування з дельфінами: зможемо поговорити вже цього року (відео)

Дельфіни — одні з найрозумніших і найкомунікабельніших тварин на Землі й тепер, схоже, вчені знайшли спосіб спілкуватися з ними. Нова велика мовна модель системи ШІ незабаром може дозволити людям спілкуватися з дельфінами — технологію планують презентувати найближчими місяцями.

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Про це пише Popular Science.

Нова мовна модель отримала назву DolphinGemma, а її супутня система — Cetacean Hearing Augmentation Telemetry (CHAT). Передбачається, що мовні моделі дебютують найближчими місяцями після того, як вчені проведуть випробування, щоб перевірити, чи може нова технологія перекладати та імітувати деякі з найскладніших вокалізацій ссавців. У разі успіху нової технології робота вчених може стати кульмінацією більш ніж чотирьох десятиліть роботи, документування та зусиль зі збереження.

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Проєкт реалізований вченими з проєкту Wild Dolphin Project (WDP) і тривав останні 40 років. Під час дослідження команда накопичила підводні аудіо- та відеоматеріали, що документували одну спільноту атлантичних плямистих дельфінів на Багамах. У результаті вчені змогли зіставити звуки з поведінковими аспектами, наприклад, залицяння, унікальні імена і навіть сварки.

Зазначимо, що ідея спілкування людей і китоподібних існує давно, однак у вчених просто не було достатньо просунутих технологій, щоб аналізувати й імітувати підводні свисти, клацання та імпульсні спалахи цього виду.

Однак усе змінилося з появою великих мовних моделей (LLM). У результаті вчені зацікавилися, чи можна застосувати ті самі принципи до взаємодій дельфінів. Щоб перевірити цю можливість, команда об'єдналася з Google і Технологічним інститутом Джорджії, надавши інженерам величезний, маркований набір даних свистів, клацань та імпульсних спалахів дельфінів для використання в навчанні LLM.

Результатом стала нова комп'ютерна модель штучного інтелекту, яка використовує ту саму технологію, що керує системами Gemini від Google. DolphinGemma розроблена приблизно на 400 мільйонах параметрів, щоб функціонувати по суті так само як предикативні LLM, такі, як ChatGPT, але для дельфінів.

За словами вчених, DolphinGemma отримує та інтерпретує аудіовходи, а далі передбачає ймовірні наступні звуки для розваги. Далі технологія взаємодіє з системою CHAT, встановленою на модифікованих смартфонах Google Pixel. Зазначимо, що система не призначена для повного перекладу "мови дельфінів", але допомагає людям передавати та встановлювати спрощений словник ссавців.

По суті, план полягає в тому, щоб нібито навчити членів спільноти атлантичних плямистих дельфінів WDP серії синтетичних свистів з їхніми улюбленими об'єктами, такими як морська трава, саргасум і навіть шарфи дослідників. Згодом експерти сподіваються, що дельфіни навіть навчаться просити бажані предмети, коли вони хочуть погратися.

Раніше Фокус писав про те, що вчені 20 хвилин розмовляли з "прибульцем" в океані: про що вони розмовляли.