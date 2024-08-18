Загадкова хвороба дала відповіді: вчені відкрили новий спосіб лікування аутоімунних захворювань

Незвичайна хвороба дівчини, за якої лікування звичними методами не давало жодного ефекту, змусила вчених уважно вивчити її організм. Пошук джерела проблем несподівано для них став потенційним шансом вилікувати хвороби, що вражають мільярди людей.

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Недавнє дослідження, проведене під керівництвом Єльського університету, відкрило для вчених багатообіцяючі перспективи в лікуванні аутоімунних захворювань, починаючи з незвичайного медичного випадку, який спершу спантеличив лікарів. Молода дівчина, яка страждала від незвичайних аномалій клітин крові, проблем з диханням і рецидивуючих інфекцій через низький рівень антитіл, лікувалася кортикостероїдами та замісною терапією імуноглобулінами, без жодного ефекту, унаслідок чого вчені вирішили детальніше вивчити її ускладнення, пише Yale School of Medicine.

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Незважаючи на вжиті заходи лікування, стан дівчини залишався незмінним, що спонукало групу фахівців під керівництвом доктора Керрі Лукас, доцента імунобіології Єльської школи медицини, продовжити дослідження. Лабораторія Лукас займається дітьми з рідкісними імунними розладами, спричиненими мутаціями одного гена, і прагне розгадати складні аспекти імунології людини.

Завдяки секвенуванню геному команда виявила мутації, що впливають на фосфатидилінозитол 3-кіназу-гамма (PI3Kγ), найважливішу сигнальну молекулу в імунних клітинах. Було встановлено, що ці мутації порушують роботу імунної системи, спричиняючи ушкодження кишківника і легенів пацієнтки, а також знижуючи рівень антитіл.

Це відкриття, спочатку опубліковане в журналі Nature Communications у 2019 році, стало поштовхом для глибшого вивчення ролі PI3Kγ в імунній відповіді, зокрема його впливу на здатність В-клітин виробляти антитіла. Дослідження показало, що PI3Kγ необхідний для диференціювання В-клітин на антитілосекретуючі клітини — процес, необхідний для надійної імунної відповіді. Усвідомивши це, вчені припустили, що блокування PI3Kγ потенційно може допомогти в лікуванні аутоімунних захворювань, що характеризуються надмірним виробленням антитіл. Цю гіпотезу було підтверджено експериментами з використанням генетично модифікованих мишей, у яких у разі видалення PI3Kγ спостерігався аналогічний імунодефіцит, що дзеркально відображає стан пацієнта.

Подальші дослідження, проведені у співпраці з доктором Нілом Д. Ромбергом з Дитячої лікарні Філадельфії, використовували органоїдні моделі людської мигдалини для тестування інгібіторів PI3Kγ. Результати виявилися багатообіцяючими і показали, що ці інгібітори можуть ефективно блокувати перетворення В-клітин на антитілосекретуючі клітини, пропонуючи потенційно новий терапевтичний шлях для лікування аутоімунних захворювань у мільйонів людей.

Це дослідження, останні результати якого були опубліковані в журналі Nature Immunology, вказує на важливість вивчення рідкісних генетичних розладів, що можуть дати значне уявлення про поширені медичні захворювання і підказати способи їх лікування. У майбутньому Лукас та її команда планують продовжити вивчення інгібіторів PI3Kγ у доклінічних моделях аутоімунітету. Це дослідження не просто відкрило їм фундаментальні процеси диференціювання імунних клітин, а й проклало потенційний шлях до нових методів лікування, які можуть поліпшити життя людей, що щодня стикаються з цими виснажливими ускладненнями.

Раніше Фокус писав про те, що за твердженням учених, популярний метод вироблення імунітету неефективний. Нове дослідження ставить під сумнів укорінену теорію про те, що наш організм здатний виробляти імунітет, піддаючись частому впливу малої кількості мікробів.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Новаторське дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.