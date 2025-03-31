Дружба длинною в 10 000 лет: как люди заручились верностью кошек на десятки столетий

В нашей богатой истории лишь немногие связи сплетены так хитро и, как та, что возникла у нас с домашними кошками. Появившись в диких ландшафтах Ближнего Востока, эти загадочные существа отправились в путешествие вместе с человеком, которое длилось тысячелетия, превратившись из одиноких охотников в заветных компаньонов.

Related video

Об этом пишет Live Science.

История этого необычного союза началась около 10 000 лет назад в Плодородном полумесяце, регионе, известном ранними достижениями в области сельского хозяйства. Поселившись и выращивая зерновые, люди нечаянно привлекли грызунов, которые, в свою очередь, привлекли африканскую дикую кошку (Felis silvestris lybica).

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Эти взаимовыгодные отношения, где кошки сдерживали популяцию грызунов, а люди обеспечивали им стабильный источник пищи, заложили основу для одомашнивания этих животных. О глубине этой ранней связи свидетельствует захоронение на Кипре возрастом 9 500 лет, где кошка была погребена рядом с человеком.

Важно

Почему кошки так любят вылизывать пластиковые пакеты: ученые назвали любопытную причину

По мере развития цивилизаций кошки занимали все более важное место. В Древнем Египте их почитали, часто связывая с такими божествами, как Бастет, символизирующими защиту и плодородие. Египтяне ценили кошек не только за их охотничьи способности, но и за дружеские отношения, что привело к широкому распространению одомашнивания.

В отличие от собак, одомашнивание которых сопровождалось селекционным разведением для выполнения конкретных задач, кошки прошли более органичный путь. Их естественное поведение, такое как охота и территориальная принадлежность, осталось в значительной степени нетронутым. Такое самоодомашнивание говорит о том, что кошки предпочли жить рядом с человеком, приспосабливаясь к общинной жизни и сохраняя при этом свою независимость.

Официальное разведение кошек по определенным признакам — относительно недавнее явление, набравшее силу в последние два столетия. Сегодня существует множество признанных пород, каждая из которых обладает уникальными характеристиками. Например, мейн-кун известен своими крупными размерами и дружелюбным поведением, а сиамская порода отличается стройностью и вокальным характером.

Несмотря на одомашнивание, кошки сохранили многие повадки своих диких предков. Их инстинкты одиночной охоты, территориальное мечение и ночной образ жизни напоминают их прародителей. Это сочетание диких инстинктов и приспособленности к домашним условиям обусловливает их непреходящую привлекательность и глубокую связь с человеком.

Сегодня домашние кошки являются одними из самых популярных домашних животных во всем мире, а их популяция превышает 600 миллионов. Их роль не ограничивается борьбой с вредителями, а включает в себя дружеское общение и даже терапевтическую поддержку, что подчеркивает их многогранность и долговечность отношений между человеком и кошкой.

Ранее Фокус писал о тревожных сигналах, подающихся кошками, когда они воют. Если животное подает такой сигнал, то нужно срочно обратить на это внимание.

Также Фокус писал о причинах, по которым кошки показывают свой живот людям и можно ли его гладить. Кошки любят чтобы их гладили в разных местах, но с кошачьим животом не все так просто.