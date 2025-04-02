Никогда не встречайтесь с морским чертом: назван самый странный брачный танец на Земле

В самых глубоких частях океана скрывается множество жизни, которая не перестает удивлять ученых — одним из таких видов считается морской черт. Ученые отмечают, что представители этого вида демонстрируют самый странный ритуал спаривания в мире.

Related video

Об этом пишет Science Focus.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни. Предыдущие исследования уже показали, что именно в океане обитает самое крупное животное на планете, живущее сегодня. Кроме того самые глубокие точки океана, также известные как "сумеречная зона", являются домом для самых странных существ на планете.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь ученые рассказали о животных, которые демонстрируют самый странный ритуал спаривания в животном мире — не удивительно, что они живут в океане. Речь о глубоководных морских чертях. Предыдущие исследования уже показали, что этот вид демонстрирует выраженный половой диморфизм: простыми словами, самки значительно крупнее самцов.

Во время спаривания крошечные самцы кусают более крупных самок, а некоторые виды идут еще дальше: по сути, ткани партнеров сливаются. Ученые обнаружили, что самцы фактически превращаются в мешки со спермой, которые просто висят на самце. Самки в свою очередь получают постоянны доступ к использованию мешка и могут обращаться к нему в любой момент, когда им необходимо оплодотворить яйца.

Любопытно, что самки морских чертей также способны отключать часть своей иммунной системы — именно поэтому их тела не отвергают ткани самцов, которые сливаются с их собственными телами. Исследователи отмечают, что такая стратегия особенно хорошо подходит для экстремальных условий глубокого океана.

Обитатели самых глубоких точек океана, по сути, лишены кислорода и света, а потому им следует любыми способами держаться за пару, если им удается встретить ее на столь большой глубине.

Ранее Фокус писал о том, что в центре Тихого океана появилось гигантское, почти идеальное кольцо: его видно даже из космоса.