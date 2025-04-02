В центре Тихого океана появилось гигантское, почти идеальное кольцо: его видно даже из космоса

Спутниковый снимок запечатлел невероятно редкое событие — появление огромного, жутко круглого кольца, образовавшегося в самом центре океана. Исследователи показали снимок загадочного кольца и рассказали, что именно его породило.

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Об это пишет Live Science.

Поразительный спутниковый снимок был сделан с помощью спектрорадиометра с умеренным разрешением (MODIS) на спутнике NASA Terra в 2014 году. На снимке, предоставленном учеными, показан почти идеальный облачный круг, образовавшийся в самом сердце Тихого океана более 10 лет назад.

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Ученые из Земной обсерватории NASA отмечают, что такой тип облаков не является чем-то необычным, его крайне редко можно найти изолированным. Однако структура, обнаруженная учеными в 2014 году к юго-западу от Гавайских островов, была огромной — ее ширина составила около 450 километров.

Пушистое кольцо на самом деле состоит из кучевых облаков, сформированных в конвективную ячейку Рэлея-Бенара — метеорологическое явление, вызванное подъемом и опусканием воздуха, нагретого или охлажденного до разных температур, известное как конвекция.

Отметим, существует два типа облачных ячеек:

закрытые ячейки, возникающие, когда холодный воздух опускается вокруг границы ячеек, вызывая образование облаков в их центрах;

открытые ячейки, возникающие, когда холодный воздух опускается в центр ячеек, вызывая образование облаков вокруг их грани.

Исследователи отмечают, что облачное кольцо на снимке 2014 года было образовано закрытой ячейкой. Обычно облачные ячейки имеют шестиугольную формы и появляются рядом с другими ячейками того же типа, создавая на небе заметные узоры. Однако облака с открытыми ячейками часто образуют тонкие сотовидные решетки, однако, по какой-то причине, эти ячейки могут существовать сами по себе.

Предполагается, что более 10 лет назад одинокое облачное кольцо было вызвано участком теплого воздуха над небольшим островом или участком воды, который был перегрет солнцем. Ученые объясняют, поскольку теплый воздух стал плавучим и поднялся, образовались кучевые облака. Дождь охладил бы воздух под облаками, вызвав нисходящий поток, который отправил охлажденный дождем воздух наружу от первоначального местоположения облаков. Когда охлажденный дождем воздух столкнулся с более теплым воздухом на краю ячейки, он, вероятно, вытолкнул теплый воздух вверх, что в конечном итоге и привело к образованию кольца.

Ячейка облака находилась к югу от зоны внутритропической конвергенции, что также могло сыграть свою роль в образовании необычной формы. На фото также видно, что поверхность океана к востоку от необычного кольца имеет металлический блеск. Это результат солнечного блика, когда солнечный свет отражается от моря и возвращается в наблюдательный прибор в космосе.

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