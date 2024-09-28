Шокирует каждого: недавняя фотография Земли из космоса раскрывает новые детали о нашей планете

Многие люди думают, что материковая часть Земли зеленого цвета, но это далеко не так.

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Новая фотография Земли из космоса заставила людей задуматься о том, как выглядит планета. Об этом сообщает издание Unilad.

Многие считают, что при взгляде на Землю из космоса можно увидеть один или два цвета. Один из них, конечно, синий, ведь большая ее часть покрыта водой.

Но что на счет суши? Не думаете ли вы, что на самом деле она зеленая? Именно так мы представляем себе Землю на большинстве карт или визуализаций.

Но на само деле материковые части планеты являются менее зелеными и более коричневыми.

Фотография Земли из космоса раскрывает новые детали о нашей планете

Что касается самого изображения, оно было сделано со спутника GOES-East.

Некоторые люди также были немного удивлены количеством облаков, которые были над планетой.

Один человек спросил в комментариях: "Такое количество облачного покрова нормально?"

Другой ответил им и объяснил, что в любой момент времени облачность составляет около 67 процентов над Землей.

Такие необычные фотографии действительно заставляют задуматься о важных вопросах о нашем месте во Вселенной.

Как уже писал Фокус, новое исследование образцов астероида Бенну позволило ученым обнаружить химическое соединение, которое указывает на существование в Солнечной системе водной планеты. Но она давным-давно исчезла. Ученые считают, что астероид был частью этого водного мира.

Также Фокус писал о том, что у марсохода NASA на Марсе вышел из строя один из важнейших приборов. С него помощью марсоход ищет свидетельства внеземной жизни на Красной планете. Но ученые смогли восстановить работу этого прибора.