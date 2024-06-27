Вид на яркую Землю из космоса: новый спутник США начал кружить над нашей планетой (видео)

С помощью видеоролика можно увидеть, как от второй ступени ракеты-носителя Falcon Heavy отделился мощный спутник GOES-U, а на заднем плане видна ярко сияющая Земля.

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Ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX Falcon Heavy успешно вывела на орбиту мощный американский метеорологический спутник GOES-U. Это был уже десятый полет ракеты, которая вывела на орбиту четвертый и последний спутник серии метеорологических космических аппаратов GOES-R Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), пишет Space.

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После того, как от второй ступени ракеты Falcon Heavy отделился спутник GOES-U, то в это время камера на ракете зафиксировала его полет на фоне нашей планеты, освещенной светом Солнца. Космический аппарат размером с автобус занял свое место на геостационарной орбите рядом с другими тремя аппаратами серии GOES-R.

Ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX Falcon Heavy успешно вывела на орбиту мощный американский метеорологический спутник GOES-U Фото: NASA

Новый метеорологический спутник является более мощным, чем остальные в группировке из четырех аппаратов NOAA. Он способен в 5 раз быстрее делать снимки, качество которых в 4 раза лучше, чем остальные спутники. Также у GOES-U на борту размещен специальный прибор, способный наблюдать за ударами молний на Земле в круглосуточном режиме.

Новый аппарат, как и три предыдущий были созданы компанией Lockheed Martin, согласно сообщению которой, благодаря уже работающим спутникам в США смогли получить более точные прогнозы погоды и своевременные предупреждения об ураганах и штормах.

GOES-U будет наблюдать не только за погодой на Земле, но и за космической погодой за пределами атмосферы нашей планеты. Эту погоду формирует активность Солнца, с помощью вспышек и корональных выбросов массы, которые оказывают свое влияние на Землю. Для этих наблюдений на борту GOES-U размещен новый коронограф.

Полностью собранная группировка метеорологических спутников GOES-R будет кружить вокруг Земли в течение примерно 10 лет. Дальше ее заменит новая группировка спутников GeoXO также созданная компанией Lockheed Martin. Первый спутник этой серии будет запущен не раньше 2032 года.

Как уже писал Фокус, новое исследование образцов астероида Бенну позволило ученым обнаружить химическое соединение, которое указывает на существование в Солнечной системе водной планеты. Но она давным-давно исчезла. Ученые считают, что астероид был частью этого водного мира.

Также Фокус писал о том, что у марсохода NASA на Марсе вышел из строя один из важнейших приборов. С него помощью марсоход ищет свидетельства внеземной жизни на Красной планете. Но ученые смогли восстановить работу этого прибора.