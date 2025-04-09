Прогноз синоптиков на 9 апреля: куда погода сегодня принесет дожди и снег (карта)

Погода сегодня в Украине все еще будет мало похожей на апрельскую. На смену ночным заморозкам днем придет незначительное потепление до +3...+8 градусов, однако солнце будут заслонять облака, а в южных и восточных регионах возможны осадки.

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Облачность на 9 апреля во всех регионах страны прогнозирует Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 9 апреля в Украине от Укргидрометцентра Фото: скриншот

После ночных морозов до -4 дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+4. Теплее всего на юге и востоке — там столбик термометра будет достигать +9. Также до +8 ожидается на Закарпатье, в Карпатах — до +7. Дожди и мокрый снег вероятны в Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму.

Киев

В столице погода сегодня не принесет существенных дождей. После ночных -4 днем прогреется до +2...+4. Ветер северо-западный, скорость 5-10 м/с.

Львов

Погода сегодня во Львове будет теплее по сравнению с киевской: до +5...+7, так же без существенных осадков и с северо-западным ветром.

Одесса

В Одесской области ночью температура опускалась до -3 градусов мороза. В течение дня возможны незначительные дожди и мокрый снегопад. Дневная температура будет держаться в пределах +5...+7. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Днепр

В Днепре днем синоптики прогнозируют +4...+6. Небо, как и в большинстве областей, затянут облака с прояснениями, но значительных осадков не ожидается.

Харьков

Харьковчанам погода сегодня так же принесет небольшое потепление до +5...+7. Существенных осадков, несмотря на облачность, не прогнозируется. Ветер будет юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Напомним, 7 апреля Фокус рассказывал, какие украинские регионы засыпало снегом. В частности, зимняя непогода вернулась в Карпаты, Львовскую, Тернопольскую, Черниговскую области и столицу.

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину вернется весеннее тепло.