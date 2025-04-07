Когда в Украину вернется весеннее тепло: прогноз погоды на неделю (карта)
Прогноз погоды на неделю не обещает украинцам весеннего тепла: в ночное время ожидаются заморозки, а солнце спрячется за облаками и не будет греть по-апрельски. Потепление начнет возвращаться только с Вербного воскресенья.
Свое предсказание опубликовала на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Специалист отмечает, что до выходных в Украине будет холодно, с "минусами" и заморозками по ночам и небольшими "плюсами" днем.
По ее словам, тепла стоит ждать не раньше Вербного воскресенья, которое в этом году отмечают 13 апреля.
Погода на неделю от Укргидрометцентра на неделю
Метеорологи Укргидрометцентра так же прогнозируют облачную и прохладную погоду на неделю.
В понедельник дневная температура не будет подниматься выше +3. В Киеве и Крыму возможен слабый снег.
Вторник принесет мокрый снег на большую часть Украины, на юго-востоке — дожди. Ночью возможны заморозки до -3, днем будет прогреваться до +3 на западе и севере и +5...+8 на востоке и юге.
В среду небольшие осадки и мокрый снег ожидаются во всех регионах, кроме Карпат, Волыни, Черниговщины и Сумщины. Ночью -2...0, днем +1...+3 на западе и до +10 на востоке.
В четверг дожди с мокрым снегом накроют запад, центр, север и юг. Облачно с прояснениями будет на востоке.
Пятница принесет дождь и мокрый снег и в восточные регионы, и температура там опустится до +5, а на западе потеплеет до +6.
Суббота для большинства областей пройдет без существенных осадков, небольшие дожди возможны на юге и в Закарпатье. Днем потеплеет до +10.
Напомним, 5 апреля в Волынской области заснежило — в сети публиковали кадры нетипичных для второго месяца весны снегопадов. Синоптик Наталья Диденко до того предупреждала, что прохладную погоду на неделю с 7 апреля в Украину принесет свежая воздушная масса.
На следующий день засыпало снегом Одесскую область, где накануне столбики термометров достигали 19 градусов тепла.
Также Фокус рассказывал, какие регионы Украины засыпало снегом. В частности, дороги заметало в Тернопольской и Львовской области, а также заснежило в Киеве и на Черниговщине.