В Украину вернулась зима: какие регионы страны засыпало снегом (фото, видео)

В понедельник, 7 апреля, часть областей Украины продолжает засыпать снегом, вместе с которым пришел мороз. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

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Фокус собрал информацию о погодных условиях в разных областях Украины.

Погода в Карпатах

Выпал снег в апреле в Карпатах. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали об экстремальных погодных условиях на горе Поп Иван Черногорский. В частности, температура воздуха там опустилась до -18°C. Также там наблюдается плотный туман и снег.

Спасатели отметили, что из-за мороза и низкой видимости пребывание в горах представляет серьезную опасность. Из-за того внезапного ухудшения погоды вблизи горы Поп Иван заблудились трое мужчин.

По информации ГСЧС, двое 17-летних парней планировали пройти весенним маршрутом к горе Поп Иван, но выпал снег в апреле и они попали в зимнюю непогоду. Мужчин удалось спасти и вывести в безопасное место.

Также зима в апреле едва не обернулась трагедией для 38-летнего туриста, который отправился в направлении горы из Ворохты. Он потерял ориентацию из-за снега и тумана. Спасателям мужчину удалось зайти и передать медикам.

Что происходит на Львовщине

Выпал снег в апреле и во Львовской области, говорится в сообщении Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Они отмечают заснеженные пейзажи и морозный воздух в Самборском районе.

Кстати, по информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии, во Львове день 7 апреля стал самым холодным с 1978 года. Ночью зафиксировали новый рекорд минимальной температуры воздуха.

"Сегодня ночью, 7 апреля, по городу Львову было зафиксировано 5,6°C мороза — это новый рекорд минимальной температуры с 1978 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура этой ночью побила рекорд, установленный еще 47 лет назад — тогда она опустилась до 5,4°C мороза. Этой ночью столбик термометра показал 5,6°C мороза.

В местных пабликах рассказывают о сложной ситуации на дорогах из-за того, что выпал снег в апреле. Ночью была очень плохая видимость, также очень скользко и местами есть гололедица и небольшой снег.

Дороги ночью на Львовщине

Погода в Тернопольской области

Неожиданно выпал снег в апреле и на Тернопольщине. В понедельник там небольшие осадки и гололедица. Столбик термометра опустился до -5 градусов.

В местных пабликах рассказывают, как заметает дороги. Из-за того, что выпал снег в апреле, некоторые автомобили застревают и не могут выехать из сугробов.

Какая погода в Черниговской области

Не обошла непогода и Черниговскую область — там тоже выпал снег в апреле. Местные паблики рассказывают, что из-за непогоды в одном из сел может замерзнуть даже стая аистов. Однако приютить их невозможно.

Погода в Киеве и области

Непогода добралась и до столицы — в регионе также выпал снег в апреле. По информации местных пабликов, в Киеве и области начало снежить утром 7 апреля.

В Украинском гидрометеорологическом центре предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях по столице и региону в период с 7 по 11 апреля. Там отметили, что погодные условия приведут к повреждению раннецветущих деревьев и растений.

"Ночью 7-11 апреля по городу заморозки в воздухе 0-2° — І уровень опасности. Ночью 7-11 апреля по области заморозки в воздухе 0-5° — II уровень опасности,

Как погода влияет на энергетику

По данным "Укрэнерго", из-за похолодания существенно возросло потребление электроэнергии — на 16% по сравнению с теплой пятницей.

"Причина — значительное снижение температуры воздуха и облачная погодная на всей территории Украины, которая обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций", — пояснили в "Укрэнерго".

Там призвали пользоваться экономно электроприборами в период с 8:00 до 21:00. В "Укрэнерго" также попросили не включать два мощных устройства одновременно.

Когда ожидать потепления

По информации синоптика Натальи Диденко, холод продержится до 13 апреля.

"Следующая неделя в Украине, практически до Вербного воскресенья, будет холодной, с заморозками ночью и мелкими "плюсами" днем", — рассказала она.

Напомним, что первые сообщения о зиме посреди весны были недавно. В частности, стало известно, что выпал снег в апреле в Волынской области. Впоследствии стало известно о снегопадах и в Одесской области, где осадками накрыло деревья и цветы.

Значительное ухудшение погоды наблюдалось в Карпатах 6 апреля. В этот день на горе Поп Иван Черногорский выпало 30 сантиметров снега.