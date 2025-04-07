В Україну повернулась зима: які регіони країни засипало снігом (фото, відео)

В понеділок, 7 квітня, частину областей України продовжує засипати снігом, разом з яким прийшов мороз. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

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Фокус зібрав інформацію про погодні умови в різних областях України.

Погода в Карпатах

Випав сніг у квітні у Карпатах. В Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли про екстремальні погодні умови на горі Піп Іван Чорногорський. Зокрема, температура повітря там опустилась до –18°C. Також там спостерігається щільний туман та сніг.

Рятувальники зазначили, що через мороз і низьку видимість перебування в горах становить серйозну небезпеку. Через те раптове погіршення погоди поблизу гори Піп Іван заблудились троє чоловіків.

За інформацією ДСНС, двоє 17-річних хлопців планували пройти весняним маршрутом до гори Піп Іван, але випав сніг у квітні й вони потрапили в зимову негоду. Чоловіків вдалось врятувати та вивести в безпечне місце.

Також зима у квітні ледь не обернулась трагедією для 38-річного туриста, який вирушив в напрямку гори з Ворохти. Він втратив орієнтацію через сніг і туман. Рятувальникам чоловіка вдалось зайти та передати медикам.

Що відбувається на Львівщині

Випав сніг у квітні й у Львівській області, йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Вони зазначають про засніжені краєвиди та морозне повітря у Самбірському районі.

До речі, за інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у Львові день 7 квітня став найхолоднішим з 1978 року. Вночі зафіксували новий рекорд мінімальної температури повітря.

"Сьогодні вночі, 7 квітня, по місту Львову було зафіксовано 5,6°C морозу — це новий рекорд мінімальної температури з 1978 року", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що температура цієї ночі побила рекорд, встановлений ще 47 років тому — тоді вона опустилася до 5,4°C морозу. Цієї ночі стовпчик термометра показав 5,6°C морозу.

В місцевих пабліках розповідають про складну ситуацію на дорогах через те, що випав сніг у квітні. Вночі була дуже погана видимість, також дуже слизько і подекуди є ожеледиця та невеликий сніг.

Дороги вночі на Львівщині

Погода в Тернопільській області

Неочікувано випав сніг у квітні й на Тернопільщині. В понеділок там невеликі опади й ожеледиця. Стовпчик термометра опустився до -5 градусів.

В місцевих пабліках розповідають, як замітає дороги. Через те, що випав сніг у квітні, деякі автомобілі застрягають та не можуть виїхати з кучугур.

Яка погода в Чернігівській області

Не оминула непогода і Чернігівщину — там теж випав сніг у квітні. Місцеві пабліки розповідають, що через непогоду в одному з сіл може замерзнути навіть зграя лелек. Однак прихистити їх неможливо.

Погода в Києві та області

Непогода дісталась і до столиці — в регіоні також випав сніг у квітні. За інформацією місцевих пабліків, в Києві та області почало сніжити вранці 7 квітня.

В Українському гідрометеорологічному центрі попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по столиці та регіону в період з 7 по 11 квітня. Там зазначили, що погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквiтучих дерев і рослин.

"Вночі 7-11 квітня по місту заморозки в повітрі 0-2° — І рівень небезпечності. Вночі 7-11 квітня по області заморозки в повітрі 0-5° — ІІ рівень небезпечності,

Як погода впливає на енергетику

За даними "Укренерго", через похолодання суттєво зросло споживання електроенергії — на 16% у порівнянні з теплою п'ятницею.

"Причина — значне зниження температури повітря та хмарна погодна на всій території України, яка зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій", — пояснили в "Укренерго".

Там закликали користуватись ощадливо електроприладами у період з 8:00 до 21:00. В "Укренерго" також попрохали не вмикати два потужних пристрої одночасно.

Коли очікувати потепління

За інформацією синоптикині Наталії Діденко, холод протримається до 13 квітня.

"Наступний тиждень в Україні, практично до Вербної неділі, буде холодним, із заморозками вночі та дрібними "плюсами" вдень", — розповіла вона.

Нагадаємо, що перші повідомлення про зиму посеред весни були нещодавно. Зокрема, стало відомо, що випав сніг у квітні у Волинській області. Згодом стало відомо про снігопади і на Одещині, де опадами накрило дерева та квіти.

Значне погіршення погоди спостерігалось в Карпатах 6 квітня. В цей день на горі Піп Іван Чорногірський випало 30 сантиметрів снігу.