Мороз й справжня зима на початку квітня: на горі Піп Іван випало 30 см снігу (відео)

В Карпатах спостерігається значне погіршення погоди. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський випало 30 сантиметрів снігу, сильний вітер та обмежена видимість.

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Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

"Вершина гори Піп Іван: випало близько 30 см. снігу, а також сильні пориви вітру та обмежена видимість", — зазначають рятувальники.

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов у високогір’ї рятувальники закликали утриматись від виходів у гори до стабілізації погоди. У відомстві попередили, що пориви вітру та хуртовини можуть становити смертельну небезпеку, а обмежена видимість ускладнює орієнтацію.

В організації "Гірські рятувальники Прикарпаття" додали, що вранці 6 квітня стовпчик термометра помітно спустився вниз.

"Станом на 08:00 06.04.2025 на горі Піп Іван туман, видимість обмежена, вітер північно-східний 8 м/с, температура повітря -12°С", — розповіли там.

За інформацією Західного регіональне управління Державної прикордонної служби України, напередодні, 5 квітня, в Карпатах була сонячна погода. Того дня працівники побачили в лісі двох ведмежат, "які вовтузилися у траві та грілися у грайливих променях сонця". Однак вночі погода змінилась.

"А вже цієї ночі у горах добряче засніжило і прикордонники зустріли зиму, яка завітала у гості із десятиградусним морозом та сильним вітром", — додали

Прикордонники відмітили, що найкращий похід у таку погоду — той, що залишився у планах. Вони порадили пригоди залишити професіоналам.

Такі заморозки можуть вплинути на майбутній урожай, розповів еколог та геоботанік Яків Дідух в інтерв'ю "РБК-Україна". Він додав, що на початку весни в Україні трималась аномально тепла погода, завдяки чому квітучі дерева мали всі шанси на запилення та формування майбутнього врожаю. Однак різке зниження температур зруйнувало ці плани — тому ймовірно, цього року врожаю ранніх абрикосів не буде.

Нагадаємо, що 4 квітня у Рівне прийшла аномальна спека. Того дня температура повітря прогрілася до +37°C, хоча синоптики прогнозували в місті максимум 18 градусів тепла.

Наступного дня, 5 квітня, стало відомо, що засніжило у Волинській області. Зима "повернулася" у Стару Вижівку й місцеві мешканці розповідали, що хмару несе на інші міста.

Випав сніг й в Одеській області — напередодні там фіксували +19 градусів тепла. На оприлюднених в мережах кадрах видно засніжені дерева та квіти, які вже встигли розквітнути.