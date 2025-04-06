Мороз и настоящая зима в начале апреля: на горе Поп Иван выпало 30 см снега (видео)

В Карпатах наблюдается значительное ухудшение погоды. В частности, на горе Поп Иван Черногорский выпало 30 сантиметров снега, сильный ветер и ограниченная видимость.

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Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

"Вершина горы Поп Иван: выпало около 30 см. снега, а также сильные порывы ветра и ограниченная видимость", — отмечают спасатели.

В связи с резким ухудшением погодных условий в высокогорье спасатели призвали воздержаться от выходов в горы до стабилизации погоды. В ведомстве предупредили, что порывы ветра и метели могут представлять смертельную опасность, а ограниченная видимость затрудняет ориентацию.

В организации "Горные спасатели Прикарпатья" добавили, что утром 6 апреля столбик термометра заметно спустился вниз.

"По состоянию на 08:00 06.04.2025 на горе Поп Иван туман, видимость ограничена, ветер северо-восточный 8 м/с, температура воздуха -12°С", — рассказали там.

По информации Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, накануне, 5 апреля, в Карпатах была солнечная погода. В тот день работники увидели в лесу двух медвежат, "которые возились в траве и грелись в игривых лучах солнца". Однако ночью погода изменилась.

"А уже этой ночью в горах сильно заснежило и пограничники встретили зиму, которая пришла в гости с десятиградусным морозом и сильным ветром", — добавили

Пограничники отметили, что лучший поход в такую погоду — тот, что остался в планах. Они посоветовали приключения оставить профессионалам.

Такие заморозки могут повлиять на будущий урожай, рассказал эколог и геоботаник Яков Дидух в интервью "РБК-Украина". Он добавил, что в начале весны в Украине держалась аномально теплая погода, благодаря чему цветущие деревья имели все шансы на опыление и формирование будущего урожая. Однако резкое снижение температур разрушило эти планы — поэтому вероятно, в этом году урожая ранних абрикосов не будет.

Напомним, что 4 апреля в Ривне пришла аномальная жара. В тот день температура воздуха прогрелась до +37°C, хотя синоптики прогнозировали в городе максимум 18 градусов тепла.

На следующий день, 5 апреля, стало известно, что заснежило в Волынской области. Зима "вернулась" в Старую Выжевку и местные жители рассказывали, что облако несет на другие города.

Выпал снег и в Одесской области — накануне там фиксировали +19 градусов тепла. На обнародованных в сетях кадрах видно заснеженные деревья и цветы, которые уже успели расцвести.