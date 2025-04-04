Погода в Украине: в Ровно пришла жара до +37°C (видео)

В Ровно 4 апреля пришла аномальная жара: температура воздуха прогрелась до +37°C. Хотя синоптики прогнозировали в городе максимум 18 градусов тепла.

Related video

Видео с показателями на уличных термометрах публикуют местные Telegram-каналы.

"Местные смело могут идти на пляжи загорать. Термометр показал +37, но это только на солнечной стороне из-за нагретого стекла. Реальная температура значительно ниже", — комментируют жители города.

По прогнозам сайта Sinoptik, температура воздуха в Ровно днем 4 апреля поднялась до 16-18 градусов тепла.

Cиноптик Наталья Диденко отмечает, что пятница будет прекрасным синоптическим "днем-подарком" перед резким похолоданием. Максимальная температура воздуха 4 апреля поднимется до +19 градусов. Прохладнее будет только в прибрежных районах: от +10 до +14 градусов.

В большинстве областей Украины ожидается сухая и солнечная погода, в южной части — облачно с периодическим дождем.

Фокус писал, что 6-7 апреля в Украину придет похолодание и сильный снег. В некоторых регионах снежный покров будет достигать 15 см.

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского фиксировала в Киеве 1 апреля рекордное количество осадков с 1891 года. В столице за день выпало 18,1 мм осадков, на 3,5 мм больше предыдущего рекорда.