Рекордное количество осадков, солнце и морозы: Украину ожидают погодные "американские горки"

Только 1 апреля был побит рекорд по осадкам, который держался 134 года. А дальше Украину ожидают как солнечные сухие дни, так и внезапные заморозки с мокрым снегом.

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1 апреля в Киеве выпало рекордное количество осадков с 1891 года. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

За сутки в столице зафиксировали 18,1 мм осадков, что на 3,5 мм больше, чем предыдущий рекорд — тогда выпало 14,6 мм осадков за один день

"В Киеве за сутки выпало 43% месячной нормы осадков", — сообщает обсерватория.

Ранее они уже сообщали и о другом рекорде: март стал самым теплым в рейтинге наблюдений в Киеве с 1881 года.

Дожди не исключены по всей территории Украины 2 и 3 апреля, но отойдут южнее и осадки наиболее вероятны в южной части, на Луганщине, Донетчине, в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в Черкасской области, Закарпатье и в Карпатах.

Погода в Украине на 3 апреля Фото: Український гідрометеорологічний центр

Известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что с 3 апреля в Украине предполагается +14... +18 градусов, только в юго-западной части будет свежее, +8... +12 градусов.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, умеренный, в центральных областях местами сильный. Также ожидаются туманы.

По словам Диденко 3 и 4 апреля погода в Киеве будет идеальной для прогулок — будет тепло, сухо и даже с солнышком.

Заморозки в апреле в Украине: когда ожидать

А вот в дальнейшем в Украине начнется похолодание, возможны заморозки, снег и сильный ветер.

"В субботу, 5 апреля, в Киеве температура воздуха резко снизится до +6... +9 градусов, а в воскресенье, 6 апреля, в столице Украины есть вероятность снега и сильного ветра", — рассказала синоптик.

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха предупреждает, что прохладная погода продержится ориентировочно до 9 апреля.

"Начиная с 5-го, до 9-го. Там будут невысокие значения температуры. Ночь — до 0 может опускаться. Может кое-где даже немного ниже... Дневные максимумы преимущественно "плюсовые", но не такие, как сейчас. Конечно, будут более низкие значения. Но с "плюсом", — рассказала Птуха.

Уже 7 апреля в Украине будет холодно и будет идти дождь со снегом Фото: Український гідрометеорологічний центр

Согласно картам Украинского гидрометеорологического центра местами температура опустится даже ниже нуля.

Напомним, Фокус писал о том, как формируется дождь, который моментально замерзает, создавая гладкий слой льда на всем, чего касается.