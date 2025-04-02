Порождение необычных сил: как формируется дождь, замораживающий все, к чему прикасается

Все знают о существовании дождя, снега, мокрого снега и града, однако большинство забывают об их менее известном родственнике: замерзающем дожде. Ученые рассказали, как возникает этот редкий и захватывающий тип осадков.

Related video

Об этом пишет IFLScience.

Во время замерзающего дождя капли падают на холодную поверхность и быстро замерзают, создавая скользкий слой льда. Теперь ученые рассказали все о том, как образуется это погодное явление и чем оно может быть опасно.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи отмечают, что замерзающий дождь возникает, когда снежинки или ледяные крупинки проходят через теплый слой воздуха во время своего падения, превращаясь в жидкие капли. Если капли затем проходят через тонкий слой воздуха температурой ниже нуля вблизи поверхности, они переохлаждаются. При контакте с поверхностями при температуре замерзания или ниже нуля переохлажденные капли мгновенно замерзают, образуя слой льда.

Известно, что многие формы осадков в конечном итоге определяются температурами воздуха, с которыми им приходится контактировать при падении. Почти все они начинают свой путь в высоких облаках как снег и если температура остается низкой на всем пути, они остаются снегом. Однако, если осадки проходят через тонкий слой теплого воздуха, они, как правило, превращаются в мокрый снег.

Инфографика, показывающая, как теплый воздух может влиять на различные формы осадков, включая ледяной дождь Фото: NOAA

Что касается замерзающего дождя, он начинается холодным, а затем проходит через теплый слой, после следует еще один холодный слой и в конце концов осадки достигают поверхности. Это довольно редкие условия, а потому во всем мире замораживающий лед на самом деле встречается не так уж часто.

Исследователи отмечают, что для формирования замерзающего дождя необходимы особые атмосферные условия и погодные системы, что делает погодное явление особенно распространенным в некоторых частях Северной Америки. Обычно это происходит, когда слой очень холодного воздуха оказывается в ловушке в самых нижних слоях атмосферы под теплым фронтом. Природные особенности, такие как долины вблизи крупных водоемов, особенно подвержены этому явлению, поскольку они помогают запереть холодный воздух, в то время как более теплый, насыщенный влагой воздух течет выше.

Замерзающий дождь может превратить мир в зимнюю сказку, покрывая деревья и автомобили сосульками и мерцающим слоем льда. Однако он также представляет собой опасность. Во-первых, дороги становятся невероятно скользкими, что делает поездки рискованными. Во-вторых, накопление льда может ломать ветви деревьев и обрушать линии электропередач, что приводит к обрушениям и опасностям. Покрытие из твердого льда также может представлять реальную проблему для самолетов, вертолетов и других воздушных судов, желающих приземлиться.

Ранее Фокус писал о том, что путешествие во времени возможно: ученые делают это с помощью антарктического льда.