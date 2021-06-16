Путешествие во времени возможно: ученые делают это с помощью антарктического льда

Благодаря ледяным кернам Антарктиды, эксперты в который раз подтверждают парниковый эффект и изменения климата, вызванные человеческой деятельностью.

Благодаря тому, что антарктический лед содержит тайную историю земного климата, насчитывающую сотни тысяч лет, исследователи могут совершать путешествие в прошлое, пишет Science Focus.

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Когда в Антарктике выпадает снег, он никогда не тает, а просто накапливается год за годом, пока не достигает толщины в несколько километров. Когда вес льда раздавливает пушистые снежинки, снежный покров сначала превращается в гранулированный лед, называемый "фирном", а затем — в твердый глетчерный лед.

Воздух, который изначально был "захвачен" снегом, когда приземлился в виде снежинки, сохраняется в виде маленьких пузырьков внутри твердого льда, содержащего "запись" об атмосфере и климате во время первоначального выпадения снега. Чем больше выпадает снега, тем больше старый лед все глубже зарывается. Поэтому, как правило, чем глубже лед, тем он старше.

[ + – ] Ученые могут использовать радиолокационные данные для визуализации различных возрастов ледяных слоев, создавая трехмерные карты, подобные этой - ледникового щита Гренландии. Фото: NASA’s Scientific Visualization Studio

Но не все так просто: давление тонн льда сверху деформирует кристаллы льда, в результате чего он начинает течь. И чем дальше от центра континента, тем быстрее он течет. Это удерживает количество льда в неком равновесии, а также означает то, что к побережью (где лед тоньше и быстрее движется) он моложе. Самый старый лед всегда находится глубоко в континентальных недрах у водоразделов, где скорость ледяного потока почти равна нулю.

Карта (ниже) показывает расположение основных ледяных кернов на континенте, их глубину и возраст самого старого льда на дне керна. За последние 50 лет они вместе с аналогичными (но более короткими) кернами из Гренландии представили ученым подробную картину климата Земли за последние три четверти миллиона лет.

Фото: Peter Fretwell

Эти крошечные пузырьки воздуха глубоко внутри льда показали, как человечество изменило глобальную атмосферу и как углекислый газ вместе с другими парниковыми газами увеличились по мере того, как мы сжигали все больше ископаемого топлива.

Ледяные керны — это бесспорное доказательство, которое подтверждает парниковый эффект и теорию изменения климата, вызванного деятельностью человека.