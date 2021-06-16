Путешествие во времени возможно: ученые делают это с помощью антарктического льда
Благодаря ледяным кернам Антарктиды, эксперты в который раз подтверждают парниковый эффект и изменения климата, вызванные человеческой деятельностью.
Благодаря тому, что антарктический лед содержит тайную историю земного климата, насчитывающую сотни тысяч лет, исследователи могут совершать путешествие в прошлое, пишет Science Focus.
Когда в Антарктике выпадает снег, он никогда не тает, а просто накапливается год за годом, пока не достигает толщины в несколько километров. Когда вес льда раздавливает пушистые снежинки, снежный покров сначала превращается в гранулированный лед, называемый "фирном", а затем — в твердый глетчерный лед.
Воздух, который изначально был "захвачен" снегом, когда приземлился в виде снежинки, сохраняется в виде маленьких пузырьков внутри твердого льда, содержащего "запись" об атмосфере и климате во время первоначального выпадения снега. Чем больше выпадает снега, тем больше старый лед все глубже зарывается. Поэтому, как правило, чем глубже лед, тем он старше.
Но не все так просто: давление тонн льда сверху деформирует кристаллы льда, в результате чего он начинает течь. И чем дальше от центра континента, тем быстрее он течет. Это удерживает количество льда в неком равновесии, а также означает то, что к побережью (где лед тоньше и быстрее движется) он моложе. Самый старый лед всегда находится глубоко в континентальных недрах у водоразделов, где скорость ледяного потока почти равна нулю.
Карта (ниже) показывает расположение основных ледяных кернов на континенте, их глубину и возраст самого старого льда на дне керна. За последние 50 лет они вместе с аналогичными (но более короткими) кернами из Гренландии представили ученым подробную картину климата Земли за последние три четверти миллиона лет.
Эти крошечные пузырьки воздуха глубоко внутри льда показали, как человечество изменило глобальную атмосферу и как углекислый газ вместе с другими парниковыми газами увеличились по мере того, как мы сжигали все больше ископаемого топлива.
Ледяные керны — это бесспорное доказательство, которое подтверждает парниковый эффект и теорию изменения климата, вызванного деятельностью человека.