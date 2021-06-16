Подорож у часі можлива: вчені роблять це за допомогою антарктичного льоду

Завдяки крижаним кернам Антарктиди, експерти вкотре підтверджують парниковий ефект і зміни клімату, викликані людською діяльністю.

Завдяки тому, що антарктичний лід містить таємну історію земного клімату, яка налічує сотні тисяч років, дослідники можуть здійснювати подорож у минуле, пише Science Focus.

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Коли в Антарктиці випадає сніг, він ніколи не тане, а просто накопичується рік за роком, поки не досягає товщини в кілька кілометрів. Коли вага льоду розчавлює пухнасті сніжинки, сніговий покрив спочатку перетворюється на гранульований лід, званий "фірном", а потім — на твердий глетчерний лід.

Повітря, яке спочатку було "захоплене" снігом, коли приземлилося у вигляді сніжинки, зберігається у вигляді маленьких бульбашок усередині твердого льоду, що містить "запис" про атмосферу й клімат під час первісного випадання снігу. Чим більше випадає снігу, тим більше старий лід все глибше заривається. Тому, як правило, чим глибше лід, тим він старше.

[ + – ] Учені можуть використовувати радіолокаційні дані для візуалізації різних вікових груп крижаних шарів, створюючи тривимірні карти, подібні до цієї — льодовикового щита Гренландії. Фото: NASA’s Scientific Visualization Studio

Але не все так просто: тиск тонн льоду зверху деформує кристали льоду, внаслідок чого він починає текти. І чим далі від центру континенту, тим швидше він тече. Це утримує кількість льоду в якійсь рівновазі, а також означає те, що до узбережжя (де лід тонший та швидше рухається) він молодший. Найстаріший лід завжди знаходиться глибоко в континентальних надрах біля вододілів, де швидкість крижаного потоку майже дорівнює нулю.

Карта (нижче) показує розташування основних крижаних кернів на континенті, їх глибину і вік найстарішого льоду на дні керна. За останні 50 років вони разом з аналогічними (але більш короткими) кернами з Гренландії представили вченим докладну картину клімату Землі за останні три чверті мільйона років.

Фото: Peter Fretwell

Ці крихітні бульбашки повітря глибоко всередині льоду показали, як людство змінило глобальну атмосферу та як вуглекислий газ разом з іншими парниковими газами збільшилися в міру того, як ми спалювали все більше викопного палива.

Крижані керни — це безперечний доказ, що підтверджує парниковий ефект і теорію зміни клімату, викликаного діяльністю людини.