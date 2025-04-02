Породження незвичайних сил: як формується дощ, що заморожує все, чого торкається

Усі знають про існування дощу, снігу, мокрого снігу та граду, проте більшість забувають про їхнього менш відомого родича: дощ, що замерзає. Учені розповіли, як виникає цей рідкісний і захопливий тип опадів.

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Про це пише IFLScience.

Під час дощу, що замерзає, краплі падають на холодну поверхню і швидко замерзають, створюючи слизький шар льоду. Тепер учені розповіли все про те, як утворюється це погодне явище і чим воно може бути небезпечним.

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Дослідники зазначають, що дощ, що замерзає, виникає, коли сніжинки або крижані крупинки проходять через теплий шар повітря під час свого падіння, перетворюючись на рідкі краплі. Якщо краплі потім проходять через тонкий шар повітря температурою нижче нуля поблизу поверхні, вони переохолоджуються. Під час контакту з поверхнями за температури замерзання або нижче нуля переохолоджені краплі миттєво замерзають, утворюючи шар льоду.

Відомо, що багато форм опадів у кінцевому підсумку визначаються температурами повітря, з якими їм доводиться контактувати під час падіння. Майже всі вони починають свій шлях у високих хмарах як сніг і якщо температура залишається низькою на всьому шляху, вони залишаються снігом. Однак, якщо опади проходять через тонкий шар теплого повітря, вони, як правило, перетворюються на мокрий сніг.

Інфографіка, що показує, як тепле повітря може впливати на різні форми опадів, включно з крижаним дощем Фото: NOAA

Що стосується дощу, що замерзає, він починається холодним, а потім проходить через теплий шар, потім слідує ще один холодний шар, і врешті-решт опади досягають поверхні. Це доволі рідкісні умови, а тому в усьому світі лід, що заморожує, насправді зустрічається не так вже й часто.

Дослідники зазначають, що для формування дощу, що замерзає, необхідні особливі атмосферні умови та погодні системи, що робить погодне явище особливо поширеним у деяких частинах Північної Америки. Зазвичай це відбувається, коли шар дуже холодного повітря опиняється в пастці в найнижчих шарах атмосфери під теплим фронтом. Природні особливості, такі як долини поблизу великих водойм, особливо схильні до цього явища, оскільки вони допомагають замкнути холодне повітря, тоді як тепліше, насичене вологою повітря тече вище.

Дощ, що замерзає, може перетворити світ на зимову казку, вкриваючи дерева й автомобілі бурульками та мерехтливим шаром льоду. Однак він також становить небезпеку. По-перше, дороги стають неймовірно слизькими, що робить поїздки ризикованими. По-друге, накопичення льоду може ламати гілки дерев і обрушувати лінії електропередач, що призводить до обвалень і небезпек. Покриття з твердого льоду також може становити реальну проблему для літаків, вертольотів та інших повітряних суден, які бажають приземлитися.

Раніше Фокус писав про те, що подорож у часі можлива: вчені роблять це за допомогою антарктичного льоду.