Рекордна кількість опадів, сонце та морози: на Україну очікують погодні "американські гірки"

Тільки 1 квітня був побитий рекорд по опадах, який тримався 134 роки. А далі на Україну очікують як сонячні сухі дні, так і раптові заморозки із мокрим снігом.

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1 квітня у Києві випала рекордна кількість опадів із 1891 року. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За добу в столиці зафіксували 18,1 мм опадів, що на 3,5 мм більше, ніж попередній рекорд – тоді випало 14,6 мм опадів за один день

"У Києві за добу випало 43% місячної норми опадів", – повідомляє обсерваторія.

Раніше вони вже повідомляли й про інший рекорд: березень став найтеплішим у рейтингу спостережень у Києві з 1881 року.

Дощі не виключені по всій території України 2 та 3 квітня, але відійдуть південніше і опади найбільш ймовірні у південній частині, на Луганщині, Донеччині, у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, а також на Черкащині, Закарпатті та в Карпатах.

Погода в Україні на 3 квітня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Відома синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що із 3 квітня в Україні передбачається +14… +18 градусів, лише у південно-західній частині буде свіжіше, +8… +12 градусів.

Вітер очікується переважно північно-східний, помірний, у центральних областях місцями сильний. Також очікуються тумани.

За словами Діденко 3 та 4 квітня погода у Києві буде ідеальною для прогулянок — буде тепло, сухо та навіть із сонечком.

Заморозки у квітні в Україні: коли очікувати

А от надалі в Україні розпочнеться похолодання, можливі заморозки, сніг та сильний вітер.

"В суботу, 5 квітня, в Києві температура повітря різко знизиться до +6… +9 градусів, а в неділю, 6 квітня, в столиці України є ймовірність снігу та сильного вітру", — розповіла синоптикиня.

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха попереджає, що прохолодна погода протримається орієнтовно до 9 квітня.

"Починаючи з 5-го, до 9-го. Там будуть невисокі значення температури. Ніч — до 0 може опускатися. Може подекуди навіть трішки нижче… Денні максимуми переважно "плюсові", але не такі, як зараз. Звичайно, будуть нижчі значення. Але з "плюсом", — розповіла Птуха.

Вже 7 квітня в Україні буде холодно та йтиме дощ із снігом Фото: Український гідрометеорологічний центр

Згідно із картами Українського гідрометеорологічного центру подекуди температура опуститься навіть нижче нуля.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як формується дощ, який моментально замерзає, створюючи гладенький шар криги на всьому, чого торкається.