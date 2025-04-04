Погода в Україні: у Рівне прийшла спека до +37°C (відео)

У Рівне 4 квітня прийшла аномальна спека: температура повітря прогрілася до +37°C. Хоча синоптики прогнозували в місті максимум 18 градусів тепла.

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Відео з показниками на вуличних термометрах публікують місцеві Telegram-канали.

"Місцеві сміливо можуть іти на пляжі засмагати. Термометр показав +37, але це тільки на сонячній стороні через нагріте скло. Реальна температура значно нижча", — коментують жителі міста.

За прогнозами сайту Sinoptik, температура повітря в Рівному вдень 4 квітня піднялася до 16-18 градусів тепла.

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що п'ятниця буде чудовим синоптичним "днем-подарунком" перед різким похолоданням. Максимальна температура повітря 4 квітня підніметься до +19 градусів. Прохолодніше буде тільки в прибережних районах: від +10 до +14 градусів.

У більшості областей України очікується суха і сонячна погода, у південній частині — хмарно з періодичним дощем.

Фокус писав, що 6-7 квітня в Україну прийде похолодання і сильний сніг. У деяких регіонах сніговий покрив сягатиме 15 см.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського фіксувала в Києві 1 квітня рекордну кількість опадів із 1891 року. У столиці за день випало 18,1 мм опадів, на 3,5 мм більше за попередній рекорд.