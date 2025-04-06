Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

После 19 градусов тепла Одесскую область засыпало снегом (фото, видео)

Север Одесской области засыпало снегом
Север Одесской области засыпало снегом

На севере Одесской области заснежило. Снег выпал в Подольске, Березовке и других населенных пунктах.

Related video

Об этом сообщают местные жители в соцсетях и публикуют видео и фото.

В частности, 6 апреля снег пошел в городе Подольск, где накануне фиксировали 19 градусов тепла.

" Не апрельская шутка — снегопад в Подольске. Уже цветущий город утром оказался под белым покровом. Необычная для апреля погода уже не впервые приходит в город несколько лет подряд. Синоптики прогнозируют еще неделю осадков и низкой температуры, а дальше температура вернется к привычным для весны +10 +15, и снег останется только на фотографиях удивленных подольчан", — говорится в сообщении.

Снег в Одесской области Фото: Суспільне Fullscreen
Снег в Одесской области Фото: Суспільне

На обнародованных в сетях кадрах видно заснеженные деревья и цветы, которые уже успели расцвести.

Снег также выпал в Березовке, сообщает "Суспільне".

Fullscreen

Снежные "мошки" также пролетали и в самой Одессе.

Напомним, что ранее Фокус писал, что 6 апреля 2025 года отмечается день святого Евтихия, и что нельзя делать в этот день.

Также 5 апреля сообщалось, что в Волынской области заснежило. Зима "вернулась" в Старую Выжевку, а местные жители говорят, что тучу ветром уже несет на Ковель и Луцк.