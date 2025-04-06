После 19 градусов тепла Одесскую область засыпало снегом (фото, видео)

На севере Одесской области заснежило. Снег выпал в Подольске, Березовке и других населенных пунктах.

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Об этом сообщают местные жители в соцсетях и публикуют видео и фото.

В частности, 6 апреля снег пошел в городе Подольск, где накануне фиксировали 19 градусов тепла.

" Не апрельская шутка — снегопад в Подольске. Уже цветущий город утром оказался под белым покровом. Необычная для апреля погода уже не впервые приходит в город несколько лет подряд. Синоптики прогнозируют еще неделю осадков и низкой температуры, а дальше температура вернется к привычным для весны +10 +15, и снег останется только на фотографиях удивленных подольчан", — говорится в сообщении.

Снег в Одесской области Фото: Суспільне

На обнародованных в сетях кадрах видно заснеженные деревья и цветы, которые уже успели расцвести.

Снег также выпал в Березовке, сообщает "Суспільне".

Снежные "мошки" также пролетали и в самой Одессе.

Напомним, что ранее Фокус писал, что 6 апреля 2025 года отмечается день святого Евтихия, и что нельзя делать в этот день.

Также 5 апреля сообщалось, что в Волынской области заснежило. Зима "вернулась" в Старую Выжевку, а местные жители говорят, что тучу ветром уже несет на Ковель и Луцк.