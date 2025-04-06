Після 19 градусів тепла Одеську область засипало снігом (фото, відео)

На півночі Одеської області засніжило. Сніг випав у Подільську, Березівці та інших населених пунктах.

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Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах та публікують відео та фото.

Зокрема, 6 квітня сніг пішов у місті Подільськ, де напередодні фіксували 19 градусів тепла.

" Не квітневий жарт — снігопад в Подільську. Вже квітуче місто зранку опинилося під білим покривом. Незвична для квітня погода вже не вперше приходить у місто кілька років поспіль. Синоптики прогнозують ще тиждень опадів та низької температури, а далі температура повернеться до звичних для весни +10 +15, і сніг залишиться лише на світлинах здивованих подільчан", — йдеться в повідомленні.

Сніг в Одеські області Фото: Суспільне

На оприлюднених в мережах кадрах видно засніжені дерева та квіти, які вже встигли розквітнути.

Сніг також випав у Березівці, повідомляє "Суспільне".

Сніжні "мошки" також пролітали і в самій Одесі.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, що 6 квітня 2025 року відзначається день святого Євтихія, і що не можна робити цього дня.

Також 5 квітня повідомлялося, що у Волинській області засніжило. Зима "повернулася" у Стару Вижівку, а місцеві мешканці кажуть, що хмару вітром уже несе на Ковель та Луцьк.