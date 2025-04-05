На Волині пішов сніг: чому погода зіпсувалася у квітні (відео, карта)

У Волинській області засніжило 5 квітня. Зима "повернулася" у Стару Вижівку, а місцеві мешканці кажуть, що хмару вітром уже несе на Ковель та Луцьк.

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Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

"Сніг уже на Волині. Засніжило у Старій Вижівці. Місцеві жителі кажуть, що хмару вітром несе на Ковель-Луцьк", — пишуть волиняни.

Зокрема, мешканці села Боровне (Камінь-Каширський район) показали, як сніг падає в їхньому регіоні.

Чому пішов сніг в Україні

На вихідних 5-6 квітня в Україні починається новий атмосферний процес, прийшла інша, свіжа повітряна маса — тому й похолодання, посилення вітру до штормового та мокрий сніг, про що раніше розповідала синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу, 5-го квітня, похолоднішало на заході, півночі та в частині центральних областей. Також перші квітневі вихідні принесли сніг. Зокрема, на дорогах буде складна ситуація.

У східних областях та на півдні 5-6 квітня очікується дощ: туди холодна повітряна маса прийде в понеділок, 7-го квітня.

У неділю холод посилиться, вдень у більшості областей України до +2+9 градусів, на заході навіть у денні години 0+4 градуси. У східних областях, у Криму та на Дніпропетровщині тепліше, +10+15 градусів.

"Вітер 6-го квітня в Україні посилиться до штормових значень!" — наголосила Діденко.

Судячи із синоптичної карти, у неділю, 6 квітня, сніг варто очікувати у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях.

У Києві також очікується мокрий сніг на вихідних, а температура повітря в суботу +2+5 градусів.

В іншій частині України переважно дощ.

Снігові опади в Україні 6 квітня Фото: ventusky.com

Наступний тиждень очікується холодним, із нічними заморозками, періодичними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу.

Потепління можна очікувати приблизно з 9 квітня.

Нагадаємо, в Україні літо 2025 року очікується спекотним і пожежонебезпечним. Також передбачається, що суха погода негативно позначиться на врожаї.

Також Фокус писав про погоду в Україні у квітні 2025: циклон з дощами, снігом та заморозками.