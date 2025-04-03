У Києві +2+5 градусів: погода на вихідні сильно зіпсується (карта)

На вихідних 5-6 квітня в Україні розпочнеться новий атмосферний процес, прийде інша, свіжа повітряна маса — тому очікується похолодання, посилення вітру до штормового та мокрий сніг.

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своїх соцмережах.

Погода в Україні завтра, 4 квітня

У пʼятницю в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +12+19 градусів. Холодніше буде в прибережних районах, +10+14 градусів.

У більшості областей України 4 квітня пануватиме суха погода із сонечком, а в південній частині України затримаються хмари та очікується періодичний дощ.

Опади в Україні 4 квітня Фото: ventusky.com

Погода в Києві завтра, 4 квітня

У пʼятницю у столиці буде сонячна, тепла погода з температурою повітря до +18 градусів.

Уже в суботу стане холодніше, на дорогах буде налипання мокрого снігу, посилиться вітер, температура повітря вдень буде в Києві +2+5 градусів.

Похолодання в Україні

У суботу, 5-го квітня, похолоднішає на заході, півночі та в частині центральних областей, а 6 квітня піде сніг. На дорогах буде складна ситуація.

У східних областях та на півдні на вихідних очікується дощ, бо туди холодна повітряна маса прийде вже в понеділок, 7-го квітня.

Наступний тиждень, за попередніми прогнозами, очікується холодним, із нічними заморозками, періодичними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу.

Нагадаємо, народний депутат Юрій Заславський заявив, що виробники ліків не знизили ціни на продукцію після скасування маркетингових угод, перекладаючи "провину" начебто на аптеки.

Також Фокус писав про погоду в Україні у квітні 2025: до нас йде циклон з дощами, снігом та заморозками.