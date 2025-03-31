Заморозки, дощі та сніг: де здивує погода у квітні (карта)
На початку квітня 2025 тепла 20+ градусів можна не очікувати. Надходить вологий період з атмосферними фронтами та циклонами.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко 31 березня.
Тепла погода побуде у східних областях, на півдні, переважно у центральній частині. А загалом в Україну йде вологий період, він вже надійшов подекуди, із атмосферними фронтами та циклонами.
Погода в Україні на завтра, 1 квітня
Першого квітня, у вівторок, через циклон на північному сході України пройдуть дощі: у північних областях, у західних, також будуть опади на Харківщині.
У центральній частині України 1 квітня вдень без істотних опадів, у південній частині — сухо, можлива сонячна погода.
На півночі України очікується +8+12 градусів.
У західних областях +10+14 градусів.
У центральній частині +12+16 градусів.
У східних областях +14+17 градусів.
На півдні повітря прогріється до +14+19 градусів.
Погода в Києві на завтра, 1 квітня
У столицю квітень прийде із дощами. Температура повітря у вівторок протягом дня коливатиметься близько +9+11 градусів.
Похолодання в Україні у квітні
З 5 по 9 квітня в Україні очікується поступове похолодання — спочатку на півночі, заході та в центрі. До сходу та півдня зниження температури повітря дійде приблизно 7-8 квітня.
Ба більше, 7-9 квітня у західних, північних областях та місцями у центральних можливі заморозки.
А 6-7 квітня, за попереднім прогнозом, через циклон у поєднанні з низькою температурою повітря, є імовірність снігу у західних, північних та частково центральних областях.
"Це попередній прогноз, проте варто все ж укласти свої плани заздалегідь. І уважно стежити за щоденними прогнозами погоди", — наголосила Наталка Діденко, порадивши не ховати парасольки та теплий одяг.
Нагадаємо, де в Україні випаде сніг на початку квітня 2025 року.
Також Фокус писав про те, що 31 березня стало відомо про те, що в Рівному з квітня обмежать водопостачання через фінансові проблеми водоканалу. Таким чином у частини споживачів у цей час може не бути нормального напору води, а на верхніх поверхах багатоповерхівок вода може зникати повністю.