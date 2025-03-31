У Рівному частина мешканців будуть без води у певні години: у водоканалі пояснили причину

У Рівному з квітня обмежать водопостачання через фінансові проблеми водоканалу. Це означає, що у частини споживачів у цей час може не бути нормального напору води, а на верхніх поверхах багатоповерхівок вода може зникати повністю.

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Про це повідомляє комунальне підприємство "Рівнеоблводоканал". За інформацією в.о. директора Андрія Грухаля, такі заходи є вимушеними та пов’язані зі значними боргами за електроенергію та очищення стоків.

"Ми відтягували цей крок, як могли, проте далі так тривати не може. До погодинного обмеження нас змушує невідповідність чинного тарифу реальним витратам. Йдеться не про прибутки, а про виживання підприємства", – зазначив він.

За словами очільника, економічно обґрунтований тариф на водопостачання та водовідведення з ПДВ мав би становити 57,07 грн за кубометр. Водночас для населення досі діє тариф на рівні 2021 року — 32,60 грн за кубометр. Через це загальний борг підприємства вже перевищив 115 мільйонів гривень, з яких 70 мільйонів — за електроенергію.

Попри те, що НКРЕКП затверджує економічно обґрунтовані тарифи, постановою Кабінету міністрів забороняється їх підвищення для населення на період воєнного стану. Водночас фінансова підтримка з боку місцевої влади виявилася недостатньою для покриття боргів підприємства.

Нагадаємо, що з березня 2025 року в Україні було введено знижений тариф на електроенергію для низки споживачів з метою надання підтримки громадянам. Новий тариф почав діяти для жителів Зеленодольська в Дніпропетровській області.

А от підвищення тарифу на електроенергію у квітні не очікується — його рівень залишиться незмінним щонайменше до кінця місяця. Наразі тариф становить 4,32 гривні за кіловат-годину.