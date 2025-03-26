Ціни на комуналку в Україні: як зміняться тарифи на газ та електроенергію з 1 квітня

Власники електроопалювальних установок можуть платити за електроенергію менше за певних умов.

Related video

У квітні підвищення тарифу на електроенергію не очікується. Ба більше, його рівень залишиться незмінним щонайменше до кінця місяця. Наразі тариф становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Про це повідомляє Міненерго.

Деякі споживачі мають можливість платити вдвічі менше. Це стосується власників двозонних лічильників, у яких тариф розподіляється таким чином:

денний тариф діє з 7:00 до 23:00 і становить — 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний тариф — з 23:00 до 7:00 — 2,16 гривні за кіловат-годину.

Власники електроопалювальних установок можуть знизити витрати на електроенергію при виконанні певних умов, зокрема, залежно від обсягів споживання. При цьому вартість газу для побутових споживачів у квітні залишиться незмінною.

Компанія "Нафтогаз" продовжить виконувати функцію постачальника останньої надії, забезпечуючи послуги більш ніж 90% українських споживачів. Тариф у цього регулятора - 7,96 гривні за кубометр. В інших компаній вартість газу коливається в межах від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.