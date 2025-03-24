Сума в платіжках здивує: частині українців скоригували тариф на світло

Унаслідок атак російських окупантів деякі українці залишилися без централізованого опалення, тож місцева влада терміново приступила до роботи зі зниження тарифу на електроенергію.

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З березня 2025 року в Україні було введено знижений тариф на електроенергію для низки споживачів. Цей захід було вжито з метою надання підтримки громадянам. Новий тариф почав діяти для жителів Зеленодольська, розташованого в Дніпропетровській області. Про це повідомляють на офіційній сторінці територіальної громади.

Після атак російських окупантів 11 тисяч жителів Зеленодольська залишилися без централізованого опалення. У відповідь на цю ситуацію місцева влада негайно розпочала роботу зі зниження тарифу на електроенергію.

Під час оперативних переговорів із профільним міністерством, регулятором і постачальниками послуг було ухвалено рішення про введення пільгового тарифу.

"З 01 березня 2025 року для мешканців багатоквартирних будинків міста Зеленодольська застосовуватиметься знижений тариф на електроенергію — 2,64 грн за 1 кВтг", — ідеться в повідомленні.

Крім того, у планах місцевої влади вирішити питання перегляду тарифу за лютий 2025 року.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.