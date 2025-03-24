Сумма в платежках удивит: части украинцев скорректировали тариф на свет

В результате атак российских окупантов, некоторые украинцы остались без централизованного отопления, поэтому местные власти срочно приступили к работе по снижению тарифа на электроэнергию.

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С марта 2025 года в Украине был введен пониженный тариф на электроэнергию для ряда потребителей. Эта мера была предпринята с целью оказания поддержки гражданам. Новый тариф начал действовать для жителей Зеленодольска, расположенного в Днепропетровской области. Об этом сообщается на официальной странице территориального общества.

После атак российских оккупантов 11 тысяч жителей Зеленодольска остались без централизованного отопления. В ответ на эту ситуацию местные власти незамедлительно начали работу по снижению тарифа на электроэнергию.

В ходе оперативных переговоров с профильным министерством, регулятором и поставщиками услуг было принято решение о введении льготного тарифа.

"С 01 марта 2025 для жителей многоквартирных домов города Зеленодольска будет применяться сниженный тариф на электроэнергию — 2,64 грн за 1 кВтч", — говорится в сообщении.

Кроме того, в планах местных властей решить вопрос пересмотра тарифа за февраль 2025 года.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.