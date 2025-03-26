Цены на коммуналку в Украине: как изменятся тарифы на газ и электроэнергию с 1 апреля

Владельцы электроотопительных установок могут платить за электроэнергию меньше при определенных условиях.

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В апреле повышение тарифа на электроэнергию не ожидается. Более того, его уровень останется неизменным как минимум до конца месяца. В настоящее время тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Об этом сообщает Минэнерго.

Некоторые потребители имеют возможность платить в два раза меньше. Это касается владельцев двухзонных счетчиков, у которых тариф распределяется следующим образом:

дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 и составляет — 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной тариф – с 23:00 — 7:00 — 2,16 гривны за киловатт-час.

Владельцы электроотопительных установок могут снизить расходы на электроэнергию при выполнении определенных условий, в частности, в зависимости от объемов потребления. При этом стоимость газа для бытовых потребителей в апреле останется неизменной.

Компания "Нафтогаз" продолжит выполнять функцию поставщика последней надежды, обеспечивая услуги более чем 90% украинских потребителей. Тариф у этого регулятора – 7,96 гривны за кубометр. У других компаний стоимость газа колеблется в пределах от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.