В Ровно часть жителей будут без воды в определенные часы: в водоканале объяснили причину

В Ривне с апреля ограничат водоснабжение из-за финансовых проблем водоканала. Это означает, что у части потребителей в это время может не быть нормального напора воды, а на верхних этажах многоэтажек вода может исчезать полностью.

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Об этом сообщает коммунальное предприятие "Ривнеоблводоканал". По информации и.о. директора Андрея Грухаля, такие меры являются вынужденными и связаны со значительными долгами за электроэнергию и очистку стоков.

"Мы оттягивали этот шаг, как могли, однако дальше так продолжаться не может. К почасовому ограничению нас вынуждает несоответствие действующего тарифа реальным затратам. Речь идет не о прибыли, а о выживании предприятия", — отметил он.

По словам главы, экономически обоснованный тариф на водоснабжение и водоотвод с НДС должен был бы составлять 57,07 грн за кубометр. В то же время для населения до сих пор действует тариф на уровне 2021 года — 32,60 грн за кубометр. Из-за этого общий долг предприятия уже превысил 115 миллионов гривен, из которых 70 миллионов — за электроэнергию.

Несмотря на то, что НКРЭКУ утверждает экономически обоснованные тарифы, постановлением Кабинета министров запрещается их повышение для населения на период военного положения. В то же время финансовая поддержка со стороны местных властей оказалась недостаточной для покрытия долгов предприятия.

Напомним, что с марта 2025 года в Украине был введен пониженный тариф на электроэнергию для ряда потребителей с целью оказания поддержки гражданам. Новый тариф начал действовать для жителей Зеленодольска в Днепропетровской области.

А вот повышение тарифа на электроэнергию в апреле не ожидается — его уровень останется неизменным как минимум до конца месяца. Сейчас тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час.