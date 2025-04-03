В Киеве +2+5 градусов: погода на выходные сильно испортится (карта)

На выходных 5-6 апреля в Украине начнется новый атмосферный процесс, придет другая, свежая воздушная масса — поэтому ожидается похолодание, усиление ветра до штормового и мокрый снег.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своих соцсетях.

Погода в Украине завтра, 4 апреля

В пятницу в Украине максимальная температура воздуха составит в течение дня +12+19 градусов. Холоднее будет в прибрежных районах, +10+14 градусов.

В большинстве областей Украины 4 апреля будет царить сухая погода с солнышком, а в южной части Украины задержатся облака и ожидается периодический дождь.

Осадки в Украине 4 апреля Фото: ventusky.com

Погода в Киеве завтра, 4 апреля

В пятницу в столице будет солнечная, теплая погода с температурой воздуха до +18 градусов.

Уже в субботу станет холоднее, на дорогах будет налипание мокрого снега, усилится ветер, температура воздуха днем будет в Киеве +2+5 градусов.

Похолодание в Украине

В субботу, 5-го апреля, похолодает на западе, севере и в части центральных областей, а 6 апреля пойдет снег. На дорогах будет сложная ситуация.

В восточных областях и на юге на выходных ожидается дождь, потому что туда холодная воздушная масса придет уже в понедельник, 7-го апреля.

Следующая неделя, по предварительным прогнозам, ожидается холодной, с ночными заморозками, периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега.

Напомним, народный депутат Юрий Заславский заявил, что производители лекарств не снизили цены на продукцию после отмены маркетинговых соглашений, перекладывая "вину" якобы на аптеки.

Также Фокус писал о погоде в Украине в апреле 2025: к нам идет циклон с дождями, снегом и заморозками.