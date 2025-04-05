На Волыни пошел снег: почему погода испортилась в апреле (видео, карта)

В Волынской области заснежило 5 апреля. Зима "вернулась" в Старую Выжевку, а местные жители говорят, что тучу ветром уже несет на Ковель и Луцк.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

"Снег уже на Волыни. Заснежило в Старой Выжевке. Местные жители говорят, что облако ветром несет на Ковель-Луцк", — пишут волыняне.

В частности, жители села Боровне (Камень-Каширский район) показали, как снег падает в их регионе.

Почему пошел снег в Украине

На выходных 5-6 апреля в Украине начинается новый атмосферный процесс, пришла другая, свежая воздушная масса — поэтому и похолодание, усиление ветра до штормового и мокрый снег, о чем ранее рассказывала синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 5-го апреля, похолодало на западе, севере и в части центральных областей. Также первые апрельские выходные принесли снег. В частности, на дорогах будет сложная ситуация.

В восточных областях и на юге 5-6 апреля ожидается дождь: туда холодная воздушная масса придет в понедельник, 7-го апреля.

В воскресенье холод усилится, днем в большинстве областей Украины до +2+9 градусов, на западе даже в дневные часы 0+4 градуса. В восточных областях, в Крыму и на Днепропетровщине теплее, +10+15 градусов.

"Ветер 6-го апреля в Украине усилится до штормовых значений!" — отметила Диденко.

Судя по синоптической карте, в воскресенье, 6 апреля, снег стоит ожидать в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях.

В Киеве также ожидается мокрый снег на выходных, а температура воздуха в субботу +2+5 градусов.

В остальной части Украины преимущественно дождь.

Снежные осадки в Украине 6 апреля Фото: ventusky.com

Следующая неделя ожидается холодной, с ночными заморозками, периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега.

Потепление можно ожидать примерно с 9 апреля.

Напомним, в Украине лето 2025 года ожидается жарким и пожароопасным. Также предполагается, что сухая погода негативно скажется на урожае.

Также Фокус писал о погоде в Украине в апреле 2025: циклон с дождями, снегом и заморозками.