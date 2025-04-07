Коли до України повернеться весняне тепло: прогноз погоди на тиждень (карта)

Прогноз погоди на тиждень не обіцяє українцям весняного тепла: у нічний час очікуються заморозки, а сонце ховатиметься за хмарами та не грітиме по-квітневому. Потепління почне повертатися лише з Вербної неділі.

Related video

Своє передбачення опублікувала на сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

Фахівчиня зазначає, що до вихідних в Україні буде холодно, з "мінусами" та заморозками по ночах і невеликими "плюсами" вдень.

За її словами, тепла варто чекати не раніше Вербної неділі, яку цього року відзначають 13 квітня.

Погода на тиждень від Укргідрометцентру

Метеорологи Укргідрометцентру так само прогнозують хмарну та прохолодну погоду на тиждень.

У понеділок денна температура не підійматиметься вище +3. У Києві та Криму можливий слабкий сніг.

Вівторок принесе мокрий сніг на більшу частину Україні, на південному сході — дощі. Вночі можливі заморозки до -3, вдень прогріватиметься до +3 на заході й півночі та +5…+8 на сході та півдні.

Прогноз погоди в Україні на 8 квітня від Укргідрометцентру Фото: Скриншот

У середу невеликі опади та мокрий сніг очікуються в усіх регіонах, окрім Карпат, Волині, Чернігівщини та Сумщини. Вночі -2…0, вдень +1…+3 на заході та до +10 на сході.

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня від Укргідрометцентру Фото: Скриншот

У четвер дощі з мокрим снігом накриють захід, центр, північ і південь. Хмарно з проясненнями буде на сході.

Прогноз погоди в Україні на 10 квітня від Укргідрометцентру Фото: Скриншот

П'ятниця принесе дощ і мокрий сніг і до східних регіонів, і температура там опуститься до +5, а на заході потеплішає до +6.

Прогноз погоди в Україні на 11 квітня від Укргідрометцентру Фото: Скриншот

Суббота для більшості областей мине без істотних опадів, невеликі дощі можливі на півдні та в Закарпатті. Удень потеплішає до +10.

Прогноз погоди в Україні на 12 квітня від Укргідрометцентру Фото: Скриншот

Нагадаємо, 5 квітня у Волинській області засніжило — в мережі публікували кадри нетипових для другого місяця весни снігопадів. Синоптикиня Наталка Діденко до того попереджала, що прохолодну погоду на тиждень з 7 квітня до України принесе свіжа повітряна маса.

Наступного дня засипало снігом Одеську область, де напередодні стовпчики термометрів сягали 19 градусів тепла.

Також Фокус розповідав, які регіони України засипало снігом. Зокрема, дороги замітало в Тернопільській і Львівській області, а також засніжило у Києві та на Чернігівщині.