Прогноз синоптиків на 9 квітня: куди погода сьогодні принесе дощі та сніг (карта)

Погода сьогодні в Україні все ще буде мало схожою на квітневу. На зміну нічним заморозкам вдень прийде незначне потепління до +3…+8 градусів, однак сонце затулятимуть хмари, а у південних і східних регіонах можливі опади.

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Прогноз погоди на 9 квітня в Україні від Укргідрометцентру Фото: скриншот

Після нічних морозів до -4 денна температура повітря коливатиметься в межах +2…+4. Найтепліше на півдні та сході — там стовпчик термометра сягатиме +9. Також до +8 очікується на Закарпатті, у Карпатах — до +7. Дощі та мокрий сніг імовірні в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму.

Київ

У столиці погода сьогодні не принесе істотних дощів. Після нічних -4 вдень прогріється до +2…+4. Вітер північно-західний, швидкість 5-10 м/с.

Львів

Погода сьогодні у Львові буде теплішою порівняно з київською: до +5…+7, так само без суттєвих опадів і з північно-західним вітром.

Одеса

В Одеській області вночі температура опускалася до -3 градусів морозу. Протягом дня можливі незначні дощі та мокрий снігопад. Денна температура триматиметься в межах +5…+7. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Дніпро

У Дніпрі вдень синоптики прогнозують +4…+6. Небо, як і у більшості областей, затягнуть хмари з проясненнями, але значних опадів не очікується.

Харків

Харків'янам погода сьогодні так само принесе невелике потепління до +5…+7. Суттєвих опадів, попри хмарність, не прогнозується. Вітер буде південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

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