Астрономы обнаружили новую яркую зеленую комету: можно увидеть невооруженным глазом (фото)

Новая комета получила название SWAN25F и ее обнаружил астроном-любитель на изображениях космического аппарата SOHO, который изучает Солнце. Эта зеленая комета приближается к нашей звезде и уже ее можно наблюдать с помощью бинокля или телескопа. Предполагается, что скоро новую комету можно будет увидеть даже невооруженным глазом.

Related video

Об этом пишет Live Science.

Астроном-любитель Майкл Маттиаццо из Австралии обнаружил новую комету, получившую название SWAN25F 1 апреля, когда изучал фотографии космоса, сделанные зондом SOHO. Эта комета имеет ярко зеленый цвет и хвост и летит к Солнцу, чтобы взоре оказаться в ближайшей точке к нашей звезде на своей орбите. Эту комету уже можно увидеть в ночном небе с помощью бинокля или телескопа.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Хотя существование новой кометы подтвердили несколько профессиональных астрономов, она все еще не официально признана Центром малых планет, организацией, которая систематизирует данные наблюдений за малыми телами в Солнечной системе.

Комета SWAN25F Фото: Live Science

Пока что астрономы точно не знают ни размера, ни происхождения, ни скорости, ни точной орбиты этой кометы. Тем не менее предварительные наблюдения показывают, что SWAN25F подлетит на самое близкое расстояние к Солнцу 1 мая, когда она будет находится на расстоянии примерно 50 млн км от нашей звезды. Это в три раза меньше, чем расстояние между Землей и Солнцем.

Астрофотографы по всему миру уже начали делать потрясающие снимки зеленой кометы. Исходя из этих снимков ученые сделали вывод, что комета имеет длинный хвост, что довольно необычно для кометы, которая находится еще далеко от Солнца, хотя точное расстояние пока неизвестно. Зеленый цвет комете придает диуглерод, то есть форма углерода, в котором атомы связаны друг с другом двойной связью.

Комета SWAN25F Фото: Live Science

Наблюдения за кометой показывают, что изначально она имела звездную величину +10, но теперь ее яркость увеличилась и она уже имеет звездную величину +8. Чем ярче комета, тем меньше ее звездная величина.

Комета SWAN25F Фото: Live Science

Ученые считают, что комета SWAN25F будет становится все ярче по мере приближения к Солнцу и она может иметь звездную величину +5 в конце апреля, таким образом ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Но положение кометы таково, что она находится близко к горизонту на ночном небе, что может усложнить ее наблюдение.

Астрономы продолжают следить за новой кометой, чтобы получить больше информации о ней. Пока что комету можно наблюдать перед рассветом.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что потенциально обитаемый мир существует возле Сатурна. На самом большом спутнике Сатурна под названием Титан, может существовать жизнь. Ученые выяснили, как она может выглядеть и где, вероятнее всего находится и в каком количестве.

Также Фокус писал о том, что освоению и исследованию космоса может помешать большая катастрофа на орбите. Чтобы ее избежать необходимо принять необходимые меры, считают ученые.