Потенциально обитаемый мир существует возле Сатурна: что обнаружили ученые (фото)

На самом большом спутнике Сатурна под названием Титан, может существовать жизнь. Ученые выяснили, как она может выглядеть и где, вероятнее всего находится и в каком количестве.

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Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет Phys.

Спутник Сатурна Титан является уникальным миром. Это единственный спутник планеты в Солнечной системе, имеющий толстую атмосферу, а также жидкость на поверхности. Правда это не вода, а жидкий метан и находится она в озерах и реках, которые расположены посреди покрытой ледяными камнями и песком поверхности. Считается, что кора Титана состоит из льда, а под ней может находиться подземный океан из жидкой воды, глубина которого оценивается в 500 км.

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Прошлые исследования показали, что на Титане существует много органических молекул, а новое моделирование ученых показывает, что в подземном океане спутника Сатурна может существовать жизнь, потребляющая органические материалы. Даже если жизнь в виде микробов там существует, то ее очень мало.

Спутник Сатурна Титан является уникальным миром Фото: NASA/Cassini

По словам ученых, считалось, что из-за большого количества органического материала на Титане там нет недостатка в источниках пищи для потенциальных живых организмов. Но авторы исследования пришли к выводу, что не все органические молекулы могут быть источниками пищи, ведь между подземным океаном и поверхностью, где находится вся эта органика, ограничен обмен веществом.

В основе нового исследования, которое показывает потенциальный сценарий для существования жизни на Титане, лежит один из самых простых из всех биологических метаболических процессов: брожение. Этот процесс используют для приготовления хлеба и пива. Брожению нужны только органические молекулы, но не окислители, такие как кислород.

Возможно, процесс брожения развивался на ранних этапах истории жизни на Земле. Поэтому ученые предполагают, что микробы, которые поглощают органические молекулы могут существовать на Титане. При этом эта органика должна поступать в океан с поверхности.

Ученые сосредоточили внимание на одной органической молекуле, глицине, самой простой из всех известных аминокислот. Глицин был относительно распространен в любом виде первичной материи в Солнечной системе.

титан - это единственный спутник планеты в Солнечной системе, имеющий толстую атмосферу, а также жидкость на поверхности Фото: NASA

Но моделирование показало, что только небольшая часть органического материала Титана может быть пригодна для потребления микробами. Микробы, потребляющие глицин в океане Титана, будут зависеть от постоянного снабжения аминокислотой с поверхности через толстый ледяной слой. Ученые считают, что удары астероидов и метеоритов могут помочь перемещению органики с поверхности в океан, но в небольших количествах.

По словам ученых, этого количества органических молекул может быть достаточно только для поддержания очень небольшой популяции микробов. Общий вес такой популяции может составлять всего несколько килограммов. То есть в одном литре воды в огромном океане на Титане может находится менее одной живой клетки.

Поэтому, найти жизнь на Титане, если она существует в его океане, будет невероятно сложно. Но ученые считают, что возможно, существует и иной механизм питания живых организмов на Титане, а значит их может быть намного больше.

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