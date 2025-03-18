На спутнике Сатурна Титан обнаружена угроза для ядерного вертолета NASA за 3 млрд $ (фото)

Ученые пришли к выводу, что миссию Dragonfly на крупнейший спутник Сатурна могут поставить под угрозу двигающиеся большие камни.

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NASA собирается отправить в 2028 году на крупнейший спутник Сатурна под названием Титан вертолет Dragonfly, оснащенный ядерным двигателем. Летательный аппарат прибудет на Титан в 2034 году и сможет предоставить беспрецедентную информацию об этом уникальном мире, где может существовать жизнь или необходимые для ее создания компоненты. Но ученые выяснили, что аппарату Dragonfly, который будет то приземляться, то снова взлетать в небо Титана, придется уклоняться от больших камней, которые перемещает сильный ветер по поверхности спутника Юпитера. Исследование опубликовано в журнале Planetary and Space Science, пишет New Scientist.

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Миссия Dragonfly на Титан

Вертолет Dragonfly станет первым летательным аппаратом, который будет исследовать спутник другой планеты. Миссия, рассчитанная на 2 года, не считая шести лет полета к Титану, оценивается в более чем 3 млрд долларов. Но эти затраты должны окупиться, ведь Титан является уникальным миром, ведь он не похож ни на один спутник или планету в Солнечной системе.

Крупнейший спутник Сатурна Титан представляет собой единственный спутник планеты в Солнечной системе, у которого есть толстая атмосфера. Это единственный спутник планеты, на поверхности которого находятся реки, озера и моря, но состоят они не из воды, а из жидких углеводородов. Возможно, под поверхностью Титана есть и резервуары жидкой воды.

Ученые предполагают, что на Титане могут существовать экзотические живые организмы или как минимум там есть компоненты, необходимые для создания жизни.

Вертолет Dragonfly будет исследовать атмосферу Титана, а также его поверхность, чтобы получить лучшее представление об этом уникальном мире. Возможно, ему дастся найти то, что указывает на наличие жизни сейчас или же в далеком прошлом.

Вертолет Dragonfly будет исследовать атмосферу Титана, а также его поверхность, чтобы получить лучшее представление об этом уникальном мире Фото: NASA

Угроза для вертолета Dragonfly на Титане

Ученые смогли получить некоторое представление о Титане с помощью орбитального зонда "Кассини" и зонда "Гюйгенс", который совершил посадку на Титан в 2005 году. Но собрать удалось слишком мало данных, ведь последний зонд работал недолго.

Тем не менее выяснилось, что на Титане существуют песчаные равнины, покрытые множеством больших камней. При этом данные показали наличие ветра на спутнике Сатурна, который может формировать ландшафт.

Ученые создали моделирование, чтобы выяснить, с какими проблемами на поверхности Титана может столкнуться вертолет Dragonfly, когда будет садиться на поверхность. Исследование показало, что сильный ветер может перемещать камни размером до полуметра по поверхности Титана и это может поставить под угрозу миссию NASA.

Крупнейший спутник Сатурна Титан представляет собой единственный спутник планеты в Солнечной системе, у которого есть толстая атмосфера Фото: NASA

Расчеты, использованные в моделирование, предполагают, что камни на Титане, состоящие из толина и льда, менее плотные, чем, состоящие из силикатных пород камни на Земле. Согласно расчетам ученых, плотность камней на Титане составляет примерно 900 кг на кубический метр, в то время как на нашей планете – примерно 2700 кг на кубический метр. Исследование показало, что ветер на Титане, который намного сильнее, чем на Земле, может перемещать такие камни намного эффективнее, чем на нашей планете, учитывая еще и более низкую гравитацию.

Стоит отметить, что зонд "Гюйгенс" зафиксировал довольно низкую скорость ветра на Титане – всего 0,01 м/с. Но ученые говорят, что если измерять скорость ветра в безветренный день в местности, где ветер и так не бывает сильным, то можно и не узнать, что на нашей планете дуют действительно сильные ветра, но в других местах. Это же можно сказать и о Титане.

Авторы исследования говорят, что их выводы нужно учитывать планировщикам миссии на Титан, чтобы она оказалась успешной. То ест вертолет должен будет избегать посадки в тех местах, где находятся катящиеся по поверхности большие камни, которые могут повредить аппарат NASA.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили ключевое для жизни вещество на планетах вне Солнечной системы. Ученые уже имели косвенное доказательство существования углекислого газа на планете в другой звездной системе, но теперь впервые они увидели это соединение напрямую.

Напоминаем, что астрономы обнаружили более 100 новых спутников у Сатурна и таким образом разрыв по количеству спутников между Юпитером и Сатурном сильно увеличился. Теперь у планеты с кольцами, как и раньше больше всего спутников, но ученые считают, что Юпитеру не удастся больше победить в этой гонке, как уже писал Фокус.