Астрономы впервые обнаружили ключевое для жизни вещество на планетах вне Солнечной системы (фото)

Астрономы уже имели косвенное доказательство существования углекислого газа на планете в другой звездной системе, но теперь впервые они увидели это соединение напрямую.

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Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб впервые напрямую обнаружили углекислый газ, который является неотъемлемой частью жизненных процессов на Земле, на планетах за пределами нашей Солнечной системы. Хотя газовые гиганты не могут быть пригодными для жизни, новое достижение дает ключ к разгадке тайны формирования планет. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет CBS News.

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Космический телескоп Уэбб сделал прямые фотографии звездной системы HR 8799, которая состоит из четырех планет, являющихся газовыми гигантами. Они находятся на расстоянии 130 световых лет от нас. В атмосферах этих планет впервые был обнаружен углекислый газ, необходимый на Земле для таких процессов, как фотосинтез и углеродный цикл. При этом ученые нашли подтверждение тому, что газовые гигантские планеты в других частях Млечного Пути сформировались таким же образом, как Юпитер и Сатурн.

Звездная система HR 8799 является молодой, ведь ей примерно 30 млн лет, в то время как Солнечная система существует уже 4,6 млрд лет. На всех четырех планетах этой системы был обнаружен углекислый газ.

Прямые изображения четырех планет системы HR 8799 Фото: NASA

Если раньше космический телескоп Уэбб обнаружил лишь косвенные доказательства наличия углекислого газа на далекой планете WASP-39, то теперь астрономы получили впервые прямые доказательства. Дело в том, что в прошлый раз телескоп Уэбб изучал свет звезды, который проходил через атмосферу планеты, а теперь он изучил инфракрасный свет, который выделяют планеты системы HR 8799.

Поскольку углекислый газ конденсируется в маленькие ледяные частицы в космосе, его присутствие может пролить свет на формирование планет. Считается, что Юпитер и Сатурн образовались в результате процесса "снизу-вверх". Это значит, что ледяные частицы из протопланетного газового диска сначала объединились в твердое ядро, а затем его гравитация притянула к себе большое количество газа. Новое исследование показывает, что планеты вне Солнечной системы могут формироваться таким же образом. Но насколько распространенным является этот процесс во всей Вселенной, остается неясным.

Подтверждением теории формирования планет в системе HR 8799 в процессе "снизу-вверх" стало обнаружение в их атмосферах большого количества тяжелых химических элементов, таких как углерод, кислород и железо.

В ходе этого исследования космоса астрономы также получили фотографии звездной системы 51 Эридана, расположенной на расстоянии 97 световых годах от нас. Телескоп Уэбб напрямую сфотографировал молодую планету 51 Эридана b, которая вращается вокруг своей звезды на расстоянии примерно 17,7 млрд км.

Телескоп Уэбб напрямую сфотографировал молодую планету 51 Эридана b Фото: NASA

Как уже писал Фокус, ученые рассказали о том, каким образом у Земли появилась такая странная Луна. Наш спутник не похож ни на один объект в Солнечной системе.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружил в ранней Вселенной спиральную галактику такого же размера, как и Млечный Путь. Но как она смогла так быстро набрать огромную массу и стать такой большой остается загадкой.