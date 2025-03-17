Как Млечный Путь, но появилась слишком рано: обнаруженную галактику нельзя объяснить (фото)

Новая галактика имеет настолько большой размер, что астрономы не могут понять, как она могла стать такой огромной всего через 2 млрд лет после Большого взрыва.

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Астрономы обнаружили новую спиральную галактику, которая похожа на Млечный Путь по форме и размеру. Но эта галактика слишком большая для периода времени, когда она была замечена в ранней Вселенной. То есть эта галактика смогла достичь огромного размера не за примерно 12 млрд лет, как Млечный Путь, за всего за чуть более 1 млрд лет. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет New Scientist.

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Ученые с помощью космического телескопа Уэбб совершенно случайно обнаружили новую спиральную галактику, которая существовала через 2 млрд лет после Большого взрыва. Самое удивительное, что эта галактика имеет диаметр примерно 98 000 световых лет. Для сравнения диаметр Млечного Пути — 100 000 световых лет. Астрономы обнаружили эту галактику, масса которой о примерно 1 млрд масс Солнца (у Млечного Пути масса 1 трлн масс Солнца), когда занимались поиском новых квазаров (яркие объекты, создаваемые сверхмассивными черными дырами).

Новая спиральная галактика получила название Большое Колесо и ее существование с таким размером и массой в период времени, когда Вселенная была еще молодой (ей сейчас 13,8 млрд лет) сильно озадачивает астрономов. Эта галактика бросает вызов текущим моделям эволюции галактик.

Ранее считалось, что спиральным галактикам, таким как Млечный Путь для достижения такого огромного размера требуется не менее 10 млрд лет, но галактика Большое Колесо видимо потратила на это чуть более 1 млрд лет. Учитывая, что астрономы увидели ее такой, какой она была примерно 11,8 млрд лет назад, сейчас эта галактика должна быть еще больше.

Галактика Большое Колесо видна в центре этой фотографии Фото: NASA

Хотя Большое Колесо не является самой старой известной спиральной, она является самой большой для этого периода времени истории Вселенной. Она примерно в три раза больше и массивнее известных спиральных галактик из той же эпохи. Самое интересное, что галактика Большое Колесо растет с той же скоростью, что и другие подобные галактики в ранней Вселенной, но как ей удалось до этого набрать большую массу и получить больший размер, пока остается загадкой.

Так выглядит наша галактика Млечный Путь Фото: SciTechDaily

По словам ученых, существование таких галактик на столь раннем этапе истории Вселенной не считается невозможным, но очень маловероятным. То есть эта галактика является исключением из правил, но если будут обнаружены еще подобные объекты, то модели эволюции галактик придется пересмотреть, говорят авторы исследования.

Возможно, эта галактика смогла вырасти до таких огромных размеров благодаря многочисленным слияниями с другими галактиками, но эти процессы должны были изменить форму обнаруженного объекта. Возможно, галактика Большое Колеса каким-то образом смогла притянуть к себе огромное количество межгалактического газа и это помогло ей относительно быстро увеличиться в размерах.

Астрономы считают, что похожие на Млечный Путь галактики могли быстро расти, чтобы стать такими большими, но насколько распространенным является это явление пока сказать сложно.

Почему астрономы не могут увидеть галактику Большое колесо такой, какой она выглядит сейчас? Все очень просто. Свет от этой галактики летел к нам почти 12 млрд лет со скоростью света, чтобы астрономы могли увидеть ее такой, какой она была в далеком прошлом. Чтобы увидеть какой она есть сейчас, придется ждать еще примерно 12 млрд лет.

Как уже писал Фокус, ученые предложили теорию, согласно которой темная энергия может не только помогает ускоренному расширению Вселенной, но и замедлять этот процесс. Это противоречит стандартной космологической модели эволюции космоса, но теория основана на данных реальных наблюдений.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили на Марсе подземный океан и этой воды хватит, чтобы затопить всю Красную планету слоем высотой до 2 км.