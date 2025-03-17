Як Чумацький Шлях, але з'явилася занадто рано: виявлену галактику не можна пояснити (фото)

Нова галактика має настільки великий розмір, що астрономи не можуть зрозуміти, як вона могла стати такою величезною всього через 2 млрд років після Великого вибуху.

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Астрономи виявили нову спіральну галактику, яка схожа на Чумацький Шлях за формою і розміром. Але ця галактика занадто велика для періоду часу, коли вона була помічена в ранньому Всесвіті. Тобто ця галактика змогла досягти величезного розміру не за приблизно 12 млрд років, як Чумацький Шлях, а лише за трохи більше ніж 1 млрд років. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише New Scientist.

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Учені за допомогою космічного телескопа Вебб абсолютно випадково виявили нову спіральну галактику, яка існувала через 2 млрд років після Великого вибуху. Найдивовижніше, що ця галактика має діаметр приблизно 98 000 світлових років. Для порівняння діаметр Чумацького Шляху — 100 000 світлових років. Астрономи виявили цю галактику, маса якої приблизно 1 млрд мас Сонця (у Чумацького Шляху маса 1 трлн мас Сонця), коли займалися пошуком нових квазарів (яскраві об'єкти, створювані надмасивними чорними дірами).

Нова спіральна галактика отримала назву Велике Колесо і її існування з таким розміром і масою в період часу, коли Всесвіт був ще молодим (йому зараз 13,8 млрд років) сильно спантеличує астрономів. Ця галактика кидає виклик поточним моделям еволюції галактик.

Раніше вважалося, що спіральним галактикам, таким як Чумацький Шлях, для досягнення такого величезного розміру потрібно щонайменше 10 млрд років, але галактика Велике Колесо, мабуть, витратила на це трохи більше 1 млрд років. Враховуючи, що астрономи побачили її такою, якою вона була приблизно 11,8 млрд років тому, зараз ця галактика має бути ще більшою.

Галактику Велике Колесо видно в центрі цієї фотографії Фото: NASA

Хоча Велике Колесо не є найстарішою відомою спіральною, вона є найбільшою для цього періоду часу історії Всесвіту. Вона приблизно втричі більша і масивніша за відомі спіральні галактики з тієї ж епохи. Найцікавіше, що галактика Велике Колесо зростає з тією самою швидкістю, що й інші подібні галактики в ранньому Всесвіті, але як їй вдалося до цього набрати більшу масу і отримати більший розмір, поки що залишається загадкою.

Так виглядає наша галактика Чумацький Шлях Фото: SciTechDaily

За словами вчених, існування таких галактик на такому ранньому етапі історії Всесвіту не вважається неможливим, але дуже малоймовірним. Тобто ця галактика є винятком із правил, але якщо будуть виявлені ще подібні об'єкти, то моделі еволюції галактик доведеться переглянути, кажуть автори дослідження.

Можливо, ця галактика змогла вирости до таких величезних розмірів завдяки численним злиттям з іншими галактиками, але ці процеси повинні були змінити форму виявленого об'єкта. Можливо, галактика Велике Колеса якимось чином змогла притягнути до себе величезну кількість міжгалактичного газу, і це допомогло їй відносно швидко збільшитися в розмірах.

Астрономи вважають, що схожі на Чумацький Шлях галактики могли швидко рости, щоб стати такими великими, але наскільки поширеним є це явище, поки що сказати складно.

Чому астрономи не можуть побачити галактику Велике колесо такою, якою вона виглядає зараз? Усе дуже просто. Світло від цієї галактики летіло до нас майже 12 млрд років зі швидкістю світла, щоб астрономи могли побачити її такою, якою вона була в далекому минулому. Щоб побачити якою вона є зараз, доведеться чекати ще приблизно 12 млрд років.

Як уже писав Фокус, вчені запропонували теорію, згідно з якою темна енергія може не тільки допомагати прискореному розширенню Всесвіту, а й уповільнювати цей процес. Це суперечить стандартній космологічній моделі еволюції космосу, але теорія заснована на даних реальних спостережень.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили на Марсі підземний океан і цієї води вистачить, щоб затопити всю Червону планету шаром висотою до 2 км.