На Марсі виявлено підземний океан: води вистачить, щоб затопити всю Червону планету (фото)

Учені на основі аналізу сейсмічних даних дійшли висновку, що в надрах Марса міститься так багато води, що вона може покрити всю планету шаром завтовшки до 2 км.

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Учені провели новий аналіз сейсмічних даних, отриманих посадковим апаратом NASA InSight, який працював на Марсі з 2018 до 2022 року. Результати показують, що на глибині від 10 до 20 км під поверхнею Марса ховається величезна кількість рідкої води, з якої міг би утворитися океан планетарного масштабу. Дослідження опубліковано в журналі Geology, пише Space.

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Наразі вважається, що на Марсі немає рідкої води, адже вона вся зникла мільярди років тому, але нове дослідження показує, що вона існує у великій кількості, щоправда глибоко під поверхнею Червоної планети. Вчені знайшли переконливі докази під час нового аналізу даних апарату InSight, який вимірював сейсмічну активність на Марсі за допомогою сейсмометра SEIS.

Минулого року вчені вже припустили, що на глибині від 11 до 20 км у надрах Марса може ховатися рідка вода в резервуарах між гірськими породами. Це припущення виникло на основі аналізу швидкості переміщення сейсмічних хвиль, викликаних землетрусами на Марсі. Тепер же вчені кажуть, що у них є більше підтверджень минулим результатам.

На знімку видно сейсмометр апарату InSight на поверхні Марса Фото: NASA

За допомогою першого в історії сейсмометра на Марсі апарат InSight вимірював три типи сейсмічних хвиль, що виникають унаслідок землетрусів на Червоній планеті. P-хвилі коливаються в надрах планети вперед і назад, S-хвилі коливаються вгору і вниз, а поверхневі хвилі поширюються поверхнею Марса.

Учені зосередили свою увагу на підземних сейсмічних хвилях. Якщо P-хвилі переміщуються швидко, то S-хвилі мають меншу швидкість руху і не можуть проходити через воду, оскільки рідина не допускає такого роду коливань.

За допомогою першого в історії сейсмометра на Марсі апарат InSight вимірював три типи сейсмічних хвиль, що виникають унаслідок землетрусів на Червоній планеті Фото: NASA

Сейсмометри, які вимірюють ці два типи сейсмічних хвиль, можуть допомогти з'ясувати щільність і склад надр планети, через які вони пройшли. Зокрема, це може показати наявність води та структуру надр.

Учені виявили докази того, що на глибині від 10 до 20 км під поверхнею Марса справді можуть бути резервуари з рідкою водою. Вона заповнює тріщини та порожнечі між гірськими породами.

Для перевірки результатів дослідження вчені використовували тип магматичної породи під назвою долерит. Ця магматична порода є одним із найкращих земних аналогів подібних порід на Марсі. Експеримент показав, що долерит у вологих умовах показує ті самі сейсмічні сигнали, що були виявлені на Марсі.

Учені вважають, що в надрах Марса ховається так багато рідкої води, що якби вона опинилася на поверхні Червоної планети, то утворився б океан завтовшки до 2 км. Цей океан покрив би весь Марс.

Автори дослідження кажуть, що якщо така величезна кількість води знаходиться в надрах Марса, то не можна виключати того, що там також досі може існувати мікробне життя. На жаль, немає способу дістатися до цієї підземної води або будь-якого позаземного життя за допомогою сучасних технологій. Тому перевірити нове відкриття вчених поки що неможливо.

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