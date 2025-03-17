На Марсе обнаружен подземный океан: воды хватит, чтобы затопить всю Красную планету (фото)

Ученые на основе анализа сейсмических данных пришли к выводу, что в недрах Марса находится так много воды, что она может покрыть всю планету слоем толщиной до 2 км.

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Ученые провели новый анализ сейсмических данных, полученных, работавшим на Марсе с 2018 по 2022 года, посадочным аппаратом NASA InSight. Результаты показывают, что на глубине от 10 до 20 км под поверхностью Марса скрывается огромное количество жидкой воды, из которой мог бы образоваться океан планетарного масштаба. Исследование опубликовано в журнале Geology, пишет Space.

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Сейчас считается, что на Марсе нет жидкой воды, ведь она вся исчезла миллиарды лет назад, но новое исследование показывает, что она существует в большом количестве, правда глубоко под поверхностью Красной планеты. Ученые нашли убедительные доказательства во время нового анализа данных аппарата InSight, который измерял сейсмическую активность на Марсе с помощью сейсмометра SEIS.

В прошлом году ученые уже предположили, что на глубине от 11 до 20 км в недрах Марса может скрываться жидкая вода в резервуарах между горными породами. Это предположение возникло на основе анализа скорости перемещения сейсмических волн, вызванных землетрясениями на Марсе. Теперь же ученые говорят, что у них есть больше подтверждений прошлым результатам.

На снимке виден сейсмометр аппарата InSight на поверхности Марса Фото: NASA

С помощью первого в истории сейсмометра на Марсе аппарат InSight измерял три типа сейсмических волн, возникающих в результате землетрясений на Красной планете. P-волны колеблются в недрах планеты вперед и назад, S-волны колеблются вверх и вниз, а поверхностные волны распространяются по поверхности Марса.

Ученые сосредоточили свое внимание на подземных сейсмических волнах. Если P-волны перемещаются быстро, то S-волны имеют меньшую скорость движения и не могут проходить через воду, поскольку жидкость не допускает такого рода колебаний.

С помощью первого в истории сейсмометра на Марсе аппарат InSight измерял три типа сейсмических волн, возникающих в результате землетрясений на Красной планете Фото: NASA

Сейсмометры, которые измеряют эти два типа сейсмических волн, могут помочь выяснить плотность и состав недр планеты, через которые они прошли. В частности, это может показать наличие воды и структуру недр.

Ученые обнаружили доказательства того, что на глубине от 10 до 20 км под поверхностью Марса действительно могут находиться резервуары с жидкой водой. Она заполняет трещины и пустоты между горными породами.

Для проверки результатов исследования ученые использовали тип магматической породы под названием долерит. Эта магматическая порода является одним из лучших земных аналогов подобных пород на Марсе. Эксперимент показал, что долерит во влажных условиях показывает те же сейсмические сигналы, что были обнаружены на Марсе.

Ученые считают, что в недрах Марса скрывается так много жидкой воды, что если бы она оказалась на поверхности Красной планеты, то образовался бы океан толщиной до 2 км. Этот океан покрыл бы весь Марс.

Авторы исследования говорят, что если такое огромное количество воды находится в недрах Марса, то нельзя исключать того, что там также до сих пор может существовать микробная жизнь. К сожалению, нет способа добраться до этой подземной воды или любой внеземной жизни с помощью современных технологий. Поэтому проверить новое открытие ученых пока невозможно.

Как уже писал Фокус, на Марсе засняли "летающий" Tic Tac и конспирологи уверены, что это знаменитое НЛО. Необычный снимок камня на поверхности Марса сбил с толку множество людей в соцсети.

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