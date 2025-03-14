Ключ к разгадке тайны Деймоса: астероидный зонд сделал снимки спутника Марса вблизи (фото)

Второй раз в истории ученые получили возможность увидеть обратную сторону одного из двух спутников Красной планеты.

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Космический аппарат Hera Европейского космического агентства (ЕКА), который направляется для изучения двойной астероидной системы Дидим-Диморф, совершил близкий пролет мимо Марса. Астероидный зонд сделал уникальные фотографии спутника Марса Деймос с близкого расстояния. Эти данные помогут выяснить, является ли Деймос, а также еще один спутник Марса, Фобос, захваченными гравитацией планеты астероидами, или же они образовались из обломков, улетевших с Красной планеты после удара астероида о ее поверхность, пишет Space.

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Зонд Hera был выведен в космос в октябре 2024 года

Зонд ЕКА Hera сфотографировал Деймос, когда находился на расстоянии 5000 км от Марса и 1000 км от его спутника. Несмотря на то, что у Марса есть два спутника, Фобос и Деймос, первый находится ближе к планете, а потому его ранее с близкого расстояния много раз фотографировали другие космические аппараты. Но фотографий Деймоса очень мало, а потому новые снимки зонда Hera имеют большую ценность для ученых.

Зонд ЕКА Hera сфотографировал Деймос, когда находился на расстоянии 5000 км от Марса и 1000 км от его спутника Фото: ESA

Важно отметить, что Деймос, как и Луна, всегда обращен к Марсу только одной стороной. Единственным зондом, который сделал снимки обращенной к космосу стороны Деймоса был аппарат "Аль-Амаль", созданный в Объединенных Арабских Эмиратах. Это произошло в 2021 году. Теперь же зонд Hera во второй раз запечатлел обратную сторону Деймоса, который имеет ширину всего 12,4 км.

По словам ученых из ЕКА, зонд Hera делал снимки Деймоса с помощью прибора Hyperscout-H, который может видеть свет в разных длинах волн: от видимого света до ближнего инфракрасного диапазона. Ученые говорят, что новые снимки помогут выяснить химический состав спутника Марса.

Деймос, как и Луна, всегда обращен к Марсу только одной стороной Фото: ESA

Ученым важно знать состав и строение Деймоса, ведь до сих пор нет единого мнения относительно того, каким образом он и Фобос образовались. Оба спутника Марса выглядят как астероиды, поэтому одна теория предполагает, что они и являются астероидами, которые были захвачены гравитацией Марса. Но такие спутники обычно имеют эксцентричную орбиту и часто вращаются в противоположном вращению планеты направлении. Но Фобос и Деймос вращаются вокруг Марса в экваториальной плоскости планеты и в том же направлении, что и она.

Зонд Hera делал снимки Деймоса с помощью прибора Hyperscout-H, который может видеть свет в разных длинах волн: от видимого света до ближнего инфракрасного диапазона Фото: ESA

Поэтому другая теория предполагает, что оба спутника Марса образовались из обломков, которые оказались на орбите вокруг Красной планеты после падения астероида на ее поверхность. Но есть и еще одна теория, которая гласит, что спутника Марса являются остатками большого астероида, который был разорван на части. Изучение Деймоса поможет выяснить, какая из трех теорий верна.

Один из прошлых снимков спутника Марса Деймос Фото: space.com

Марс и его спутники не являются главной целью исследования космического аппарата Hera. Он летит изучать астероиды Дидим и Диморф, которые представляют собой двойную астероидную систему. В 2022 году аппарат NASA под названием DART врезался в астероид Диморф и изменил его орбиту, по которой он вращается вокруг большего астероида Дидим. Таким образом ученые проверили, можно ли изменить траекторию полета астероида, который будет угрожать Земле. Зонд Hera должен изучить последствия удара, а также должен получить больше информации об этих космических камнях.

Спутник Марса Фобос Фото: NASA

Аппарат Hera совершил облет Марса, чтобы быстрее добраться к целевым астероидам и выйти на орбиту вокруг них в конце 2026 года. Гравитация Марса помогла ускорить космический аппарат и сэкономить топливо.

Как уже писал Фокус, космический аппарат NASA сделал фотографии мертвого частного посадочного модуля "Афина" на Луне, который так и не смог до конца выполнить свою миссию.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые обнаружили на Марсе кварц, а также другие интересные минералы, которых не видели раньше. Что касается кварца, то он должен был образоваться только, если на Марсе была жидкая вода.