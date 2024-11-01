Очень странные снимки Земли сделал зонд ЕКА с расстояния 2 млн км от нашей планеты (фото)

Зонд Hera Европейского космического агентства прислал гиперспектральные изображения облачного узора нашей планеты.

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Космический аппарат Hera, который отправился изучать поврежденный NASA околоземный астероид Диморф, показал очень странные новые снимки Земли, пишет Space.

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7 октября состоялся успешный запуск космического аппарата Hera

Зонд Hera, запущенный в космос 7 октября этого года, для того, чтобы изучить двойную астероидную систему с близкого расстояния, снова обратил свой взор на Землю, чтобы сделать фотографии нашей планеты в нескольких длинах волн света. Фотографии были сделаны с расстояния примерно 2 млн км с помощью гиперспектрального сканера HyperScout H, установленного на зонде Европейского космического агентства (ЕКА).

Как уже писал Фокус, в октябре, когда зонд Hera находился на расстоянии 1 млн км от нашей планеты, он сделал интересные изображения не только Земли, но и Луны, которые видны на фоне совершенно черного космоса.

По словам ученых из ЕКА, кроме того, что новые фотографии являются прекрасным космическим искусством, они также позволяют увидеть облачные узоры Земли.

Фотографии были сделаны с расстояния примерно 2 млн км с помощью гиперспектрального сканера HyperScout H, установленного на зонде Европейского космического агентства Фото: ESA

Космический аппарат Hera должен прибыть к двойной астероидной системе, состоящей из астероида Дидим и его спутника, астероида Диморф, в 2026 году. Цель миссии состоит в изучении последствий миссии NASA DART 2022 года. Тогда космический аппарат NASA столкнулся с астероидом Диморф, оставил на нем ударный кратер, но это привело к изменению орбиты космического камня, по которой тот вращается вокруг астероида Дидим.

Аппарат DART продемонстрировал стратегию планетарной обороны, которую можно применить для изменения орбиты астероидов, которые будут угрожать Земле.

Последствия столкновения аппарата DART в течение двух лет астрономы изучали только с помощью телескопов, но ученые хотят увидеть с близкого расстояния, что произошло с астероидом Диморф.

Сканер HyperScout H, с помощью которого зонд Hera, провел наблюдения за Землей, должен изучить минеральный состав астероида Диморф.

Как уже писал Фокус, NASA показало на каком "автомобиле" астронавты будут перемещаться по поверхности Луны в рамках лунной программы "Артемида". Участники миссии "Артемида-5" в 2030 году смогут перемещаться по Луне не только пешком.

Также Фокус писал о том, что ученые пришли к выводу, что глобальное магнитное поле Марса существовало дольше, чем считалось. Это значит, что условия, необходимые для жизни на Красной планете также существовали дольше.