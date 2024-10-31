На Марсе могла существовать жизнь намного дольше, чем предполагалось: что обнаружили ученые

Исследование показывает, что защитное магнитное поле Марса, поддерживающее благоприятную для жизни атмосферу, существовало дольше, чем считалось.

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Сейчас Марс холодный, сухой и лишен своего защитного магнитного поля. Но миллиарды лет назад, как считают ученые, у Красной планеты было сильное магнитное поле, а также толстая атмосфера, жидкая вода на поверхности и возможно даже жизнь. Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, что глобальное магнитное поле Марса существовало еще 3,9 млрд лет назад. Это 200 млн лет дольше, чем предполагалось. Это магнитное поле могло поддерживать условия необходимые для существования жизни на Красной планете намного дольше, пишет Interesting Engineering.

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Прошлые исследования показали, что глобальное магнитное поле Марса, или динамо, прекратило свое существование примерно 4,1 млрд лет назад. Оно защищало Марс от негативного влияния космического и солнечного излучения, а также позволяло поддерживать толстую атмосферу и жидкую воду на поверхности. Существование воды предполагает потенциальное существование внеземной микробной жизни.

Ученые с помощью моделирования и данных наблюдений за Марсом отодвинули время исчезновения магнитного поля Красной планеты на 200 млн лет вперед.

Ученые провели новый анализ магнитных свойств крупных кратеров и считают, что слабо намагниченные кратеры образовались в период смены магнитной полярности, а не после полного отключения глобального магнитного поля. То есть кратеры образовались, когда северный и южный полюса магнитного поля Марса поменялись местами.

Также ученые использовали анализ марсианских метеоритов, которые содержат остатки древней коры Марса. Ферромагнитные минералы в горных породах выстраиваются в соответствии с окружающими магнитными полями, когда горные породы горячие, но эти небольшие поля фиксируются, как только горные породы остывают. Это фактически превращает минералы в окаменелые магнитные поля, которые можно изучать миллиарды лет спустя.

Ученые смоделировали процессы охлаждения и намагничивания древних кратеров и обнаружили, что их образование соответствует более длительной потенциальной продолжительности жизни магнитного поля. Это открытие противоречит традиционному мнению о том, что магнитное поле Марса исчезло внезапно, показывая более постепенное изменение.

Если магнитное поле Марса существовало намного дольше, значит на планете более длительное время могли существовать необходимые для жизни условия.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили звезду с самым быстрым вращением во Вселенной. Обнаруженная нейтронная звезда имеет ту же скорость вращения вокруг своей оси, что и еще один подобный объект. Таким образом, теперь известны сразу две самые быстрые звезды.

Также Фокус писал о том, что большим сюрпризом для ученых стало обнаружение доказательств существования водного океана на одном из главных спутников Урана.