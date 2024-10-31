На Марсі могло існувати життя набагато довше, ніж передбачалося: що виявили вчені

Дослідження показує, що захисне магнітне поле Марса, що підтримує сприятливу для життя атмосферу, існувало довше, ніж вважалося.

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Зараз Марс холодний, сухий і позбавлений свого захисного магнітного поля. Але мільярди років тому, як вважають науковці, Червона планета мала сильне магнітне поле, а також товсту атмосферу, рідку воду на поверхні і можливо навіть життя. Нове дослідження, опубліковане в Nature Communications, показало, що глобальне магнітне поле Марса існувало ще 3,9 млрд років тому. Це 200 млн років довше, ніж передбачалося. Це магнітне поле могло підтримувати умови необхідні для існування життя на Червоній планеті набагато довше, пише Interesting Engineering.

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Минулі дослідження показали, що глобальне магнітне поле Марса, або динамо, припинило своє існування приблизно 4,1 млрд років тому. Воно захищало Марс від негативного впливу космічного і сонячного випромінювання, а також давало змогу підтримувати товсту атмосферу і рідку воду на поверхні. Існування води передбачає потенційне існування позаземного мікробного життя.

Учені за допомогою моделювання та даних спостережень за Марсом відсунули час зникнення магнітного поля Червоної планети на 200 млн років уперед.

Вчені провели новий аналіз магнітних властивостей великих кратерів і вважають, що слабо намагнічені кратери утворилися в період зміни магнітної полярності, а не після повного вимкнення глобального магнітного поля. Тобто кратери утворилися, коли північний і південний полюси магнітного поля Марса помінялися місцями.

Також учені використовували аналіз марсіанських метеоритів, які містять залишки давньої кори Марса. Феромагнітні мінерали в гірських породах шикуються відповідно до навколишніх магнітних полів, коли гірські породи гарячі, але ці невеликі поля фіксуються, щойно гірські породи остигають. Це фактично перетворює мінерали на скам'янілі магнітні поля, які можна вивчати мільярди років потому.

Вчені змоделювали процеси охолодження і намагнічування стародавніх кратерів і виявили, що їхнє утворення відповідає більш тривалій потенційній тривалості життя магнітного поля. Це відкриття суперечить традиційній думці про те, що магнітне поле Марса зникло раптово, показуючи більш поступову зміну.

Якщо магнітне поле Марса існувало набагато довше, значить, на планеті більш тривалий час могли існувати необхідні для життя умови.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили зірку з найшвидшим обертанням у Всесвіті. Виявлена нейтронна зірка має ту саму швидкість обертання навколо своєї осі, що і ще один подібний об'єкт. Таким чином, тепер відомі одразу дві найшвидші зірки.

Також Фокус писав про те, що великим сюрпризом для вчених стало виявлення доказів існування водного океану на одному з головних супутників Урана.