Земля и Луна во тьме космоса: аппарат ЕКА сделал уникальные снимки с расстояния 1 млн км (фото)

Космический аппарат Hera отправился в долгое путешествие к астероиду Диморф. Ученые проверили, насколько хорошо работают его приборы, с помощью снимков Земли и Луны.

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Испытание оборудования космического аппарата является одним из первых действий команды миссии после того, как аппарат оказался в космосе. В некоторых случаях эти испытания показывают будущие проблемы, с которыми столкнется аппарат, или же доказывают, что все идет по плану. Это как раз тот случай, который касается аппарата Европейского космического агентства (ЕКА) под названием Hera. Он отправился изучать астероид Диморф, орбиту которого успешно изменил 2 года назад аппарат NASA DART, пишет Universe Today.

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7 октября состоялся успешный запуск космического аппарата Hera

Как уже писал Фокус, 7 октября состоялся успешный запуск космического аппарата Hera, который оснащен разными приборами для изучения астероида Диморф с использованием различных длин волн света.

Когда аппарат находился в околоземном пространстве команда миссии провела испытание его приборов, направив камеры на Землю и Луну с расстояния примерно 1 млн км. Полученные фотографии демонстрируют возможности космического аппарата Hera и дают новый взгляд на нашу планету и ее естественный спутник.

Первый снимок был получен камерой AFC, и он является самым четким из трех изображений Земли и Луны, которые показали ученые из ЕКА. Этот снимок дает представление о масштабе расстояния между Землей и Луной, которое трудно оценить, находясь на поверхности нашей планеты.

Первый снимок Земли и Луны был получен камерой AFC Фото: ESA

Второй снимок сделан инфракрасной камерой TIRI, которая предназначена для наблюдения инфракрасных длин волн света, которые мы обычно считаем теплом. Наблюдение за Диморфом с течением времени позволит прибору оценить "тепловую инерцию" определенных частей астероида. Таким образом ученые смогут определить некоторые важные физические свойства космического камня. Успешная работа этого чувствительного прибора имеет решающее значение для миссии.

Второй снимок Земли и Луны сделан инфракрасной камерой TIRI Фото: ESA

Третий снимок был сделан с помощью камеры Hyperscout H. Этот прибор предназначен для изучения астероида Диморф также в невидимом для человеческого глаза диапазоне — ближнем инфракрасном диапазоне длин волн света. Тогда как прибор TIRI проводит наблюдения в среднем инфракрасном диапазоне.

Третий снимок Земли и Луны был сделан с помощью камеры Hyperscout H Фото: ESA

Снимки Земли и Луны уже много раз делались с использованием таких диапазонов длин волн света, поэтому маловероятно, что из этих изображений будет получена какая-либо научная информация. Тем не менее, эти фотографии бесценны, ведь они доказывают успешную работу приборов Hera.

Астероид Диморф Фото: NASA

Космический аппарат ЕКА кроме научных приборов несет на себе еще два маленьких зонда, которые помогут ему лучше исследовать астероиды Диморф после прибытия к нему в декабре 2026 года.

Напоминаем, что аппарат Hera доставила на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Камера, размещенная на второй ступени ракеты после того, как аппарат ЕКА отправлялся в путешествие к астероиду, сделала фотографии нашей планеты, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что на Землю упадут яркие обломки кометы Галлея со скоростью 238 000 км/ч. На следующей неделе можно наблюдать один из самых ярких ежегодных метеорных потоков – Ориониды.