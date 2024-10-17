На Землю упадут яркие обломки кометы Галлея со скоростью 238 000 км/ч: когда это можно увидеть

На следующей неделе можно наблюдать один из самых ярких ежегодных метеорных потоков – Ориониды.

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В этом году "падающие звезды" из метеорного потока Ориониды достигнут своего пика на следующей неделе, хотя Земля проходит через обломки знаменитой кометы Галлея с 26 сентября по 22 ноября, пишет Live Science.

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Любой метеорный поток иногда называют "падающими звездами" из-за характерной высокой яркости метеоров, которые сгорают в атмосфере Земли. Одни из самых ярких ежегодных метеорных потоков являются Ориониды.

Земля проходит через обломки знаменитой кометы Галлея, которые она оставила во время прошлых сближений с Солнцем. Комету Галлея в последний раз видели в 1986 году и ожидается, что следующий раз ее можно будет увидеть невооруженным глазом в 2061 году.

Когда кометы, которые являются ледяными шарами, приближаются к Солнцу, они начинают таять и в космос вылетают мелкие части этих объектов. Они остаются кружить во внутренней Солнечной системе и когда Земле проходит через них, то в атмосфере в виде ярких вспышек света сгорают метеоры.

Ориониды являются одним из двух ежегодных метеорных потоков, источником которых является комета Галлея. Второй метеорный поток называется Эта-Аквариды и он особенно хорошо виден в начале мая.

Комета Галлея Фото: Forbes

Метеорный поток Ориониды получил свое название, ведь кажется, что "падающие звезды" попадают в атмосферу Земли из участка космоса, где расположено созвездие Ориона. Наиболее это созвездие известно Поясом Ориона, где находятся три яркие звезды — Альнитак, Альнилам и Минтака. Но самыми яркими звездами созвездия являются Бетельгейзе и Ригель.

В этом году пик активности метеорного потока Ориониды наступит ночью 21 октября. Ученые прогнозируют, что можно будет увидеть примерно 23 ярких метеора в час.

Но проблема с наблюдениями за Орионидами может возникнуть из-за того, что Луна все еще будет очень яркой после полнолуния 17 октября. Тем не менее шанс увидеть красивые "падающие звезды" все же остается.

Метеорный поток Ориониды считается не только одним из самых красивых и ярких, но и одним из самых быстрых. Прогнозируется, что в этом году метеоры будут врезаться в атмосферу Земли скоростью 66 км/с или примерно 238 000 км/ч.

Фокус уже писал подробнее о комете Галлея и о том, когда может навсегда исчезнуть.

Также Фокус писал о метеорном потоке Дракониды, который можно было наблюдать в этом году в начале октября.

Самой известной кометой этого года стала C/2023 A3, которая недавно находилась очень близко к Земле. Оказалось, что в это время у кометы появился еще один хвост, которого не должно быть, как уже писал Фокус.

Еще Фокус писал о том, сколько времени на самом деле нужно, чтобы добраться до Марса. На время полета к Марсу влияет несколько важных факторов.